Yarımada Belediyeler Birliği, 2024 yılı Eylül ayı Meclis Toplantısı’nı Güzelbahçe Belediyesi ev sahipliğinde, Atatürk Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda gerçekleştirdi. Toplantıya Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Selçuk Efes Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve birlik üyeleri katıldı.

"Çocuklarımız Geleceğimizdir"

Toplantıda konuşan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, ilk meclis toplantısında önemli bir karara imza attıklarını belirtti. Günay, "2025 yılı mali bütçemizi görüşüp onaya sunduk. Birliğimiz, 135 öğrenciye 1500 TL burs sağlayacak. Bu, Yarımada Belediyeler Birliği’nin ilk büyük icraatlarından biri olacak. Ailelerin ekonomik yükünü bir nebze de olsa hafifletmeyi amaçlıyoruz. Bu kararı alan ve destek veren tüm meclis üyelerine teşekkür ediyorum," dedi. 2025 yılı mali bütçesi de oy birliğiyle kabul edilerek, toplantı başarılı bir şekilde tamamlandı.