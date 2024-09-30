Manisa’nın Kula ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır bariyerlere çarparak durabildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı.

Kazanın ayrıntıları

Kaza, saat 15.15 sıralarında İzmir - Ankara D300 karayolu üzerinde Kavacık rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Seyman yönetimindeki tır, İzmir’den Uşak istikametine doğru seyrederken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı sürücü, tedavi amacıyla Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik tek şeritten sağlandı

Kaza nedeniyle Kavacık rampalarında Uşak istikametine trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan tırın yol dışına çıkarılmasıyla trafik tekrar normal seyrine döndü.