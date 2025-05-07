Fiorentina ile Real Betis, UEFA Konferans Ligi yarı finalinde karşılaşıyor. Maç 08 Mayıs Perşembe günü saat 22:00'de tabii Spor ekranlarında yayınlanacak.
08 Mayıs 2025 Fiorentina - Real Betis maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı devam ediyor. İtalya temsilcisi Fiorentina, İspanya'dan Real Betis ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele, 08 Mayıs 2025 Perşembe günü, Floransa'daki Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak. Maç, Türkiye saati ile 22:00'de başlayacak.
Fiorentina - Real Betis maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Mücadele, tabii Spor ekranlarından şifreli olarak canlı yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverler, yayıncı platformun detaylarına aşağıdan ulaşabilir.
|Maç
|Yayın Kanalı
|Yayın Saati
|Yayın Şekli
|Fiorentina - Real Betis
|tabii Spor
|22:00
|Şifreli
tabii Spor frekans ve platform bilgileri
tabii Spor kanalı üzerinden yayınlanan maçları izlemek için aşağıdaki platform bilgileri kullanılabilir:
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Turkcell TV+: Kanal 75
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Türksat Uydu: Güncel frekanslar üzerinden erişim
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İnternet Yayını: tabii.com.tr üzerinden üyelikle izlenebilir
Fiorentina - Real Betis maçı hangi gün?
Karşılaşma, 08 Mayıs 2025 Perşembe günü oynanacaktır.
Fiorentina - Real Betis maçı saat kaçta?
Maç, 22:00'de başlayacaktır.
Fiorentina - Real Betis maçı nerede oynanacak?
Fiorentina ve Real Betis, UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final maçında İtalya'nın Floransa şehrinde, Artemio Franchi Stadyumu'nda karşılaşacaktır.