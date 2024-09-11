Hastanede tedavi gören çocuklar için moral kaynağı olan Yaşa Çocuk Derneği, okulların açıldığı ilk gün özel bir etkinlik düzenledi. Dernek, Şehir Hastanesi, 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi ve Ege Üniversitesi Hastanesi'nin çocuk onkoloji bölümlerinde tedavi gören çocuklar için kırtasiye setleri hediye etti. Dernek gönüllülerinin özverili çalışmaları sayesinde hazırlanan bu hediye paketleri, çocukların eğitim hayatına devam etme isteklerini ve umutlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

187 çocuk sevindi

Yaşa Çocuk Derneği Halkla İlişkiler Koordinatörü Songül Şengül, hastanede yatan çocuklara kırtasiye malzemesi hediye ettiklerini söyledi. Şengül, “Yaşa Çocuk Derneği olarak Şehir hastanesi 9 Eylül Üniversitesi hastanesi ve Ege Üniversitesi hastanesi çocuk onkoloji bölümünde tedavi gören çocuklarımız için Yaşa Çocuk Derneği gönüllülerinin emek ve destekleri ile okulların açıldığı ilk gün hastane de yattıkları için okula gidemeyen çocuklarımıza kırtasiye setleri hediye ettik. Malzemeler gönüllülerimizin destekleri alındı ve dernek merkezimizde gönüllülerimizin katılımı ile 187 çocuk için hazırlandı” dedi.