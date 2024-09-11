Emirdağ Belediyesi Gençlik Merkezi, gençlere yönelik eğitim faaliyetlerinde yeni döneme başlıyor. Gençlik Merkezi, sadece küçük yaş gruplarına değil, sınav maratonundaki lise ve üniversite adaylarına da geniş çaplı bir destek sunuyor. Verilen kurslarla öğrenciler, akademik olarak kendilerini geliştirme ve hedeflerine ulaşma fırsatını yakalıyor.

Gençler için büyük fırsat

Emirdağ Belediyesi Gençlik Merkezi, TYT-AYT, LGS ve YDT kurslarıyla gençlerin sınav başarısına odaklanıyor. Bu kurslar, gençlerin gelecekteki kariyer planlarını oluştururken sağlam bir temel kazanmalarına olanak sağlıyor. Üniversiteye giriş sınavları olan TYT ve AYT'ye, liseye giriş sınavı LGS'ye ve yabancı dil sınavı YDT'ye yönelik bu kurslar, öğrencilerin sınav stratejilerini geliştirmeleri için önemli bir fırsat.

"Emirdağ eğitimde örnek ilçe olacak"

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, gençlere yönelik bu ücretsiz eğitim desteğinin Emirdağ'ı eğitimde örnek bir ilçe yapma yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti. Koyuncu, "Gençlerimiz, hiçbir maddi yük altında kalmadan, bu kurslar sayesinde kendilerini geliştirme imkânı buluyor. Eğitim ve spor faaliyetleriyle Emirdağ, eğitimde örnek bir ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" dedi.

Eğitim ve spor bir arada

Gençlik Merkezi’nde sadece akademik kurslar değil, gençlerin sosyal ve sportif gelişimlerine katkı sağlayan birçok faaliyet de yer alıyor. Eğitimle birlikte sporun da teşvik edildiği merkezde, gençler hem zihin hem de beden sağlığını dengede tutabilecek.

Bu kurslar sayesinde Emirdağ'daki gençler, hedeflerine daha rahat ulaşabilecek ve sınavlarda başarı elde etme şanslarını artıracaklar. Yeni dönem kayıtları devam eden Gençlik Merkezi, gençlere sunduğu bu fırsatlarla büyük ilgi görüyor.