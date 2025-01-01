Karşıyaka Belediyesi'nin öncülüğünde, 60 yaş ve üzerindeki katılımcıların yer aldığı 3. Yaş Üniversitesi'nin mezuniyet töreni, Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi'nde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. 82 katılımcı, programı başarıyla tamamlayarak kep atmanın heyecanını yaşadı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Çınarlarımızı yürekten kutluyor, onlara sağlıklı ve aktif bir yaşam diliyorum" dedi.

Yaşama geçirilen ilk proje: Karşıyaka 3. Yaş Üniversitesi

Hayat boyu öğrenmeyi teşvik etmek amacıyla Karşıyaka Belediyesi tarafından başlatılan 3. Yaş Üniversitesi, 60 yaş ve üzeri bireyler için örnek bir eğitim programı olarak dikkat çekiyor. Bu yılki mezuniyet töreni, 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz dönemi sonunda coşkuyla kutlandı. 82 katılımcı, başarı belgelerini alarak mezuniyet sevincini yaşadı.

Başkan Ünsal: “Azminizle ilham oluyorsunuz”

Törende konuşma yapan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "3. Yaş Üniversitesi çatısı altında ileri yaşlı bireylerimizin sosyal hayata katılmalarını, yeteneklerini geliştirmelerini ve öğrenmeye devam etmelerini sağlıyoruz. Çınarlarımızın gösterdiği azim, hepimize ilham kaynağı oldu. Hepsini yürekten kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum" şeklinde duygusal bir mesaj verdi.

Mezunlar sahneye çıktı, yeteneklerini sergilediler

Mezuniyet töreninde öğrenciler, derslerde öğrendikleri yeteneklerini sahneye taşıdılar. 2024 dönemi öğrencileri adına konuşma yapan Haşmet İlhan, elde ettikleri kazanımları ve projeye katkı sağlayanlara teşekkürlerini sundu. Ege Geriatri Derneği Başkanı Mevlüt Ülgen, Karşıyaka 3. Yaş Üniversitesi'ni diğer yerel yönetimler için örnek gösterdi. Törenin sonunda ritim grubu, bendir dinletisi sundu, yaratıcı drama dersi öğrencileri gösteri gerçekleştirdi ve halk oyunları öğrencilerinin sunduğu zeybek ve roman gösterisi büyük alkış aldı.