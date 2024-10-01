U.S. News and World Report'un 2024 yılı verilerine göre, yaşam kalitesi açısından en yüksek ülke Danimarka oldu.

U.S. News and World Report, dünya genelinde yaşam kalitesini belirlemek için geniş kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi. 89 ülkeden 17 bin katılımcıyla gerçekleştirdiği araştırmada, ülkeleri çeşitli kriterlere göre değerlendirdi. Bu kriterler arasında yaşam maliyeti, iş gücü piyasası, ekonomik istikrar, aile ortamı, gelir eşitliği, politik istikrar, güvenlik, eğitim ve sağlık sistemleri bulunuyor.

Yaşam kalitesi en yüksek ülkeler

2024 yılı itibarıyla yaşam kalitesi en yüksek 10 ülke şu şekilde sıralandı:

Danimarka İsveç İsviçre Norveç Kanada Finlandiya Almanya Avustralya Hollanda Yeni Zelanda

Danimarka, 2023'te 4. sırada yer alırken, 2024'te ilk sıraya yükseldi.

Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye ise yaşam kalitesi araştırmaların 34. sırada yer aldı. Ülkede ekonomik dalgalanmalar ve iş piyasasındaki belirsizlikler, gelir dağılımındaki adaletsizlik, "laik, sosyal hukuk devleti" ilkesinin ihlal edilmesi, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının siyasi iktidar tarafından tanınmaması, suç oranlarının artması, insan haklarındaki gerileme, asgari ücretli, emekli maaşlarının açlık sınırının altında olması, eğitim ve sağlık alanında yaşanan sorunlar sıralamanın üst seviyelere çıkmasını engelleyen başlıca faktörler olarak gösteriliyor.

Danimarka'nın avantajları

İskandinav kültürel bölgesinin bir parçası olan Danimarka, sosyal ve ekonomik alanlarda yüksek performans gösteren bir ülke olarak dikkat çekiyor. Ülkede yüksek vergiler, sağlık hizmetlerinin ücretsiz olması, çocuk bakım desteği, üniversite eğitiminin masrafsız olması ve yaşlılara yönelik sosyal destekler gibi unsurlar, yaşam kalitesini artıran faktörler arasında yer alıyor.

ABD'nin sıralamadaki yeri

Listede ABD'nin yer almaması dikkat çekti. ABD, yaşam kalitesi açısından 22. sırada, uygun fiyatlar bakımından 57. sırada ve bürokrasi açısından 49. sırada yer aldı. Bu durum, ABD'nin yaşam kalitesi konusunda ciddi bir rekabetle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Mutluluk ve iş-yaşam dengesi

Danimarka, en mutlu ikinci ülke olarak da biliniyor. Ülkedeki göçmenlerin yüzde 84'ü iş-yaşam dengesinden memnun olduğunu belirtmiştir. Danimarka'nın yaşam kalitesinin yanı sıra sosyal uyum ve iş yaşamı dengesi açısından da ne denli başarılı olduğunu gösteriyor.