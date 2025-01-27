Ege Denizi’nin huzurlu koylarından birine adım atmaya ne dersiniz? Yassıca Adaları, hem sakin hem de göz alıcı manzaralarıyla keşfetmeye değer bir cennet. Urla’nın Çeşmealtı beldesinin hemen karşısında yer alan bu ada grubu, İzmir Körfezi’nin serin sularında saklı bir huzur köşesi. Yassıca Adası’na ulaşmak ise oldukça kolay ve keyifli. Adanın tertemiz doğası, sıcaktan bunalmış yaz günlerinde serinleyeceğiniz ideal bir adres sunuyor. Hadi gelin, Yassıca Adaları’na doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkalım.

Yassıca Adaları nerede

İzmir ili Urla ilçesine bağlı olan Yassıca Adası, Urla’nın Çeşmealtı tatil beldesinin karşısında yer almaktadır. Yassıca Ada, İzmir Körfezi’nde yer alan bir adadır. Koyun Adası ve Alman Adası olarak da bilinmektedir. Çiçek Adaları denilen bir grup küçük ada grubunun üyesidir. Günümüzde İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Grand Plaza kamu şirketince adada bir iskele ve lokanta tesis edilmiştir.

Adalara nasıl gidilir?

Yassıca Adaları’na ulaşım, Göcek merkezinden kalkan tekne turları ve özel teknelerle sağlanır. Bölgede birçok yat ve tekne kiralama firması hizmet vermektedir. Bu firmalar genellikle Yassıca Adaları’na günübirlik geziler düzenler.

Yaz aylarında, Göcek ve çevresindeki diğer turistik bölgelerden kalkan düzenli tekne seferleri de popüler bir seçenektir. Özel transferler sayesinde grup halinde ya da bireysel olarak adalara ulaşmak mümkündür.