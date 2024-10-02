31 yaşındaki Adriana Vieira, bir rapçinin yatında düzenlenen partiye katıldıktan sonra limanda ölü bulundu. Genç modelin ölümü, lüks yaşam tarzının ve sosyal medya ünlülerinin karşı karşıya kaldığı riskleri bir kez daha ortaya koydu.

Yerel kaynaklara göre, Vieira son olarak parti sırasında gece yüzerken görüldü. Ancak ertesi gün sabah saatlerinde Miami limanında cansız bedenine ulaşıldı. Adriana'nın ölümü üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri, olayın aydınlatılması için otopsi sonuçlarını bekliyor. Henüz ölüm sebebi belirlenememiş olsa da, yetkililer olayın titizlikle araştırıldığını açıkladı.

Adriana Vieira, sosyal medya platformlarında içerik üreticisi olarak geniş bir kitleye hitap ediyor ve ABD'de modellik yapıyordu. Brezilya'da yaşayan ailesi, kızlarının ölümü karşısında büyük bir şok yaşadı. Özellikle annesi, bu trajik olayın derinlemesine araştırılmasını ve kızının cenazesinin Brezilya'ya getirilmesi için yetkililerden yardım talep etti.

Vieira, iki yıl önce Amerika’ya yerleşmiş, kısa süre sonra eşiyle ayrılmış ve 6 yaşındaki oğluyla birlikte hayatını sürdürmeye başlamıştı. Genç modelin vefatı, yakın çevresi ve hayranları tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Adriana'nın hayatını kaybettiği partinin ev sahibi olduğu belirtilen rapçinin kimliği ise henüz kamuoyuna açıklanmadı.