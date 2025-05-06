İzmir’de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda diş macunu tüplerine gizlenen Lidya, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 20 milyon lira değerindeki tarihi eserler, havalimanında yakalandı. Polis, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Tarihi eserler diş macunu tüplerine saklanmıştı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda 28-29 Nisan tarihlerinde Gaziemir ve Bayraklı ilçelerinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Devam eden takip sonucunda, çeşitli bölgelerden elde edilen tarihi eserlerin yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı belirlendi. 1 Mayıs günü Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde Havalimanı Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ekipleriyle birlikte yapılan aramalarda, yolculara ait valizlerde gizlenmiş diş macunu tüpleri içerisine yerleştirilmiş tarihi eserler tespit edildi.

20 milyon lira değerinde eser ele geçirildi

Yapılan aramalarda; yurt dışındaki müzayede evlerinde toplamda 20 milyon TL değer biçilen, Lidya, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 130 adet sikke, 32 adet arkeolojik obje ve 2 adet altın yüzük ele geçirildi.

1 kişi tutuklandı

Operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si adliyeye sevk edilirken, biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.