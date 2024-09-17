Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı Yunus timleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamalarda önemli bulgulara ulaşıldı. İkiçeşmelik Mahallesi'nde yapılan denetimlerde, bir otomobil şüphe üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramada, torpido gözünde 1 ruhsatsız tabanca, 1 kesici alet ve 24 adet fişek bulundu. Araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, suç unsurlarına el konuldu.

Aynı uygulama sırasında, ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçan başka bir otomobil sürücüsü kısa bir kovalamacanın ardından yakalandı. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücüye, aracının sigortasız olması nedeniyle de toplam 27 bin 775 lira para cezası kesildi. Ayrıca, bir motosiklet sürücüsü de ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 lira ceza ile karşı karşıya kaldı.

Kuşadası polisi, vatandaşların güvenliğini sağlamak için benzer denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.