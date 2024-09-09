İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) Dönem Başkanı Gökhan Temur, 2024/2025 eğitim-öğretim yılının başlaması vesilesiyle yeni müfredatın öğrencilere nasıl fayda sağlayacağını anlattı. Temur, müfredatın geleceği şekillendiren bireyler yetiştirmek için kurgulandığını belirtti.

Yeni müfredat neleri kapsıyor?

Yeni müfredat, öğrencilerin sadece bilgiyle donatılmasını değil, aynı zamanda eleştirel düşünme, sorgulama ve yaratıcı çözüm yolları üretme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Temur, gereksiz bilgi yükünden arındırılmış bu yeni sistemin, öğrencilerin hem akademik başarılarını artıracak hem de milli ve manevi değerleri içselleştirmelerine olanak tanıyacağını ifade etti.

Türkiye yüzyılı maarif modeli

Bu yıl 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanmaya başlanacak olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, milli değerlere sahip çıkan, hayal gücü yüksek ve sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Yeni modelin “okul her yerdedir” felsefesiyle eğitimi sınıfın dışına taşımayı amaçladığını vurgulayan Temur, öğrencilerin her alanda daha dinamik bir eğitim iklimi içerisinde yetiştirileceğini belirtti.

Milli ve manevi değerler vurgusu

Temur, milli tarih ve bağımsızlık ruhunun da yeni müfredatın önemli bir parçası olduğunu ifade etti. Çanakkale’den Gazze’ye kadar geniş bir coğrafyayı kapsayan bağımsızlık mücadelesi temalarının da işleneceği eğitimde, vatan sevgisi ve milli değerlerin ön planda tutulduğunu söyledi.

2024/2025 eğitim öğretim yılıyla beraber yeni nesil bir eğitim anlayışının uygulanmaya başlandığını belirten Temur, bu müfredatın çocukların zihin, ruh ve beden gelişimlerine katkı sağlayacağını ve onların çağı yönlendiren bireyler olmasına zemin hazırlayacağını söyledi.