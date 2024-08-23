Sosyal medya platformu Instagram, kullanıcı deneyimini zenginleştirmek için yeni bir özellik sunarak profillere müzik ekleme seçeneğini getirdi. Bu özellik, kullanıcıların profillerine kişisel bir dokunuş eklemelerine olanak tanıyor. Şarkı, kullanıcı tarafından değiştirilmediği veya kaldırılmadığı sürece profilde kalacak.

Instagram'da profile müzik eklemek için:

Instagram profilinize müzik eklemek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Instagram uygulamasını açın: Telefonunuzda Instagram uygulamasını başlatın ve uygulamanın en güncel sürümünü kullandığınızdan emin olun. Profil simgesine dokunun: Ekranın alt kısmındaki profil simgesine tıklayın. Profil düzenleme seçeneğine gidin: Profil sayfanızda, sağ üst köşede bulunan “Düzenle” seçeneğine tıklayın ve ardından “Profil düzenle” seçeneğini seçin. Müzik seçeneğini bulun: Biyografi kısmında yer alan “Müzik” seçeneğine dokunun. Şarkı seçimi yapın: Açılan sayfada “Profilin için bir şarkı seç” seçeneğini kullanarak Instagram’ın geniş müzik kütüphanesinden istediğiniz müziği seçin. Ayrıca, seçtiğiniz müziğin görünmesini istediğiniz süreyi belirleyebilirsiniz. Açıklama ekleyin: İsterseniz müziğinize açıklama kısmına bir not ekleyebilirsiniz. İşlemi tamamlayın: Sağ üst köşede bulunan “Bitti” seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayın.

Bu adımları takip ederek Instagram profilinize kolaylıkla müzik ekleyebilir ve profilinizi kişiselleştirebilirsiniz.