Aralık’ın son günlerini yaşıyoruz. 2024’ü bitirip, 2025’e hazırlanmaya başladık. İçimizde hem bir sevinç hem de biraz hüzün var. Her yeni yıl yaklaşırken aklıma yaşadığımız yıl ve geçmişteki yıllarımız gelir.

Yılbaşı, geçmişle vedalaşırken geleceğe yönelik umutların tazelendiği özel bir dönemi işaret eder. Yeni yıl, her birey için farklı anlamlar taşısa da, ortak bir dileği ifade eder, daha iyi bir yıl özlemini...

Yılbaşı, her yılın sonunu ve yeni bir yılın başlangıcını kutladığımız, evrensel bir anlam taşıyan özel bir gün olarak öne çıkar. İnsanlık tarihinde, sona eren antik çağlara kadar uzanan bu kutlama, kültürler ve toplumlar arasında farklı geleneklerle zenginleşmiştir.

Yılbaşı kutlamaları, ilk kez M.Ö. 2000'lerde Mezopotamya'da gözlemlenmiştir. Babilliler, baharın başlangıcını yeni yıl olarak kabul eder ve bu zamanı yönetim döngüleriyle genişletirdi. Modern anlamdaki başlangıcının kökeni ise Roma İmparatorluğu kaynaklıdır. Jül Sezar, MÖ 46 yıllık takvimde reform yaparak 1 Ocak'ı yılın ilk günü ilan etti. Bu tarih de, Janus'un adını taşıyan ve başlangıçların tanrısı olarak bilinen Roma tanrısına adanmıştır.

Günümüzdeki kutlamalar, teknoloji ve sosyal medya sayesinde daha küresel bir boyut kazanmıştır. İnsanlar dünyanın dört bir yanındaki sevdikleriyle çevrim içi bağlanarak kutlamalarını paylaşabilir. Ayrıca havai fişek gösteriler, dijital ışık gösterileri ve sanal etkinlikler zamanla popüler hale gelmiştir.

2024’ü geride bırakırken en çok dikkat çeken olayları araştırdım.

Bu sene kullanıcılar, Zeynep Bastık, Emre Fel ve Erkal Sonel gibi şarkıcıların popüler şarkılarının sözlerini arattı. Oyunculara yönelik aramalarda ise ilk üçte Hazar Ergüçlü, Gamze Özçelik ve Kadir İnanır yer aldı. Ölümüyle Türkiye'yi sarsan sekiz yaşındaki Narin Güran, yine bu sene kaybettiğimiz sanatçılar Metin Arolat, Kenan Işık ve Ahu Tuğba da en çok arananlar arasındaydı.

Google'ın açıkladığı verilere göre, Dubai çikolatası da Türkiye'deki kullanıcıların en çok ilgi gösterdiği konulardan biri oldu. Bunun yanı sıra palamut ve soğuk kahve tarifleri de en çok arananlar arasına girdi.

Ülke gündemimiz her zaman yoğun, öyle ki bazı zamanlar okuduğumuz, izlediğimiz haberi unutuyoruz. Çünkü, o haberlerin yerine çok daha farklı, gündem yaratan olaylar ortaya çıkıyor. Bu sene de tıpkı diğer yıllar gibi hızlı geçti. Yeni yıl, yeni umutlar demek. Şair Murathan Mungan’ın şiiriyle yazımı sonlandırıyorum.

Bir yıl daha bitiyor/ İşte bu kadar duru, bu kadar yalın( Bu kadar el değmemiş/Sıradan bir gerçeği daha/ kolları bağlı hayatımızın/Bu şiire nasıl dahil edilebilir bir yılın son günleri/Her sonda, her başlangıçta ve her defasında/ Alır gibi başkasını karşımıza/Perdeler çekip, ışıklar söndürüp/oturup yatağın içinde bir başımıza/Sorgulamak kendimizi/Öğrenmek ikimizin anadilini, ikinci belleğimizi/Öğrenmek kendimizle hesaplaşmanın buzul ilişkilerini/Bu aynanın dehlizlerinde gezinirken görürüz/Karanlık günlerimizin kenar süslerini/Biterken yılın son günleri/Biliyoruz takvimler belirlemez değişimin mevsimlerini/Gençlik ikindilerini/Kargınmış bir çocuktuk büyüdüğümüzden beri.