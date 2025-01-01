Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak, resmi tatil olması sebebiyle kargo gönderimleri ve alımları konusunda araştırmalar arttı. Kargo şirketlerinin bugün hizmet verip vermeyeceği, kargo bekleyen veya gönderim yapacak kişiler tarafından merak ediliyor.

Bugün kargolar dağıtım yapacak mı?

1 Ocak Çarşamba günü, yılbaşı tatili kapsamında tüm kargo şirketleri hizmet vermeyecek. Bu durumda kargo teslimatları ve dağıtım işlemleri, bir sonraki iş günü olan 2 Ocak Perşembe günü yapılmaya başlanacak. Kargo şirketlerinin, resmi tatil süresince hizmet veremeyeceği açıklanırken, bu tarihten sonra dağıtım işlemleri başlayacak.

Kargolar ne zaman dağıtım yapacak?

Yeni yılın ilk günü resmi tatil olduğundan, kargo hizmetlerinin yanı sıra hastane, banka, eczane, noter ve üniversiteler gibi birçok kurum da hizmet vermeyecek. Lojistik sektöründeki çalışanlar, kargo dağıtımlarını 2 Ocak'tan itibaren gerçekleştirecek.

Kargo gönderileri ve alımları için 1 Ocak’ta işlem yapılamayacak, fakat 2 Ocak’tan itibaren normal dağıtım düzenine geçilecek.