Yenidoğan Çetesi Kapsamında Kapatılan Özel Hastaneye Saldırı!

Avcılar ilçesinde bu sabah saatlerinde, Yenidoğan Çetesi soruşturmasında adı geçen ve daha önce kapatılan Avcılar Hospital’da çocuğu tedavi gören Ö.Y. isimli erkek, hastaneye alkol aldıktan sonra saldırdı. Olay, hastane binasına büyük zarar verirken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Ö.Y., hastanenin kapısını demir duba ile tekmelemiş ve camlarını kırmıştı. Ardından, geri manevra yaparak hastane duvarına çarpmış ve ciddi zarar verdi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, şahsın saldırıları net bir şekilde kaydedildi.

Polis ekipleri olay yerine geldi

Polis ekipleri, çevredeki vatandaşların ihbarıyla hızla olay yerine intikal etti. Yapılan alkol testi sonucunda, Ö.Y. alkollü olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Güvenlik kamerasında saldırı anları

Olay anı, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kameradaki görüntülerde, Ö.Y.'nin hastane kapısını tekmelemesi ve aracını hastane duvarına çarptığı anlar açıkça yer alıyor.