Öğrencilerin eğitim hayatını desteklemek amacıyla geçtiğimiz ay tadilata giren Yunusemre Belediyesi Kütüphanesi, 2024-2025 eğitim öğretim sezonuna yenilenmiş haliyle başladı. Yunus Emre Millet Çarşısı 1. katta bulunan kütüphane, hem öğrencilere hem de kitapseverlere konforlu bir ortam sunuyor. Ziyaretçiler, ücretsiz internet hizmetinden yararlanarak ders çalışabiliyor.

Kütüphanenin Çalışma Saatleri

Kütüphane, 30 Eylül Pazartesi itibarıyla hafta içi 08.30-22.30, hafta sonu ise 09.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Bu uzun saatler sayesinde öğrenciler ve kitapseverler, ihtiyaç duydukları her an kütüphaneden faydalanabilecek.

Kitap Bağışına Davet

Kitapseverler, kitaplarını bağışlayarak kütüphaneye destek olabiliyor. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, eğitimin öncelikleri olduğunu vurgulayarak, tüm vatandaşları kütüphaneye davet etti. Kütüphanenin yenilenen hali, ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı.