İzmir'in Karabağlar ilçesi yönüne doğru Yeşildere Caddesi üzerinde araç arızası nedeniyle trafik sıkışıklığı meydana geldi. Ballıkuyu mevkiinde sağ şeritte bulunan 2 arızalanan araç nedeniyle yol kullanıcıları zor anlar yaşıyor.
Araçlar için güvenlik önlemleri alındı, çalışmalar devam ediyor
Olay yerine sevk edilen ekipler, araçların yol dışına çekilmesi için güvenlik önlemleri alırken, çalışmalara devam ediyor. Trafik akışı, yoğunluk sebebiyle Zafer Payzın mevkiine kadar uzamış durumda.
Kaynak: HABER MERKEZİ