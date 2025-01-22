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Olay yerine sevk edilen ekipler, araçların yol dışına çekilmesi için güvenlik önlemleri alırken, çalışmalara devam ediyor. Trafik akışı, yoğunluk sebebiyle Zafer Payzın mevkiine kadar uzamış durumda.

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