Geçtiğimiz yaz sezonunda Bodrum Gölköy’deki sahnesiyle birbirinden ünlü sanatçıları ağırlayan ve müzikseverlerin gözdesi haline gelen Dürdane 1901, 2025 yazına da iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Mekân, Kurban Bayramı’nın birinci günü itibarıyla kapılarını yeniden misafirlerine açacak.

Mekânın sahibi Av. Ulaş Efe Ceyhan, geçtiğimiz sezon hem fiyat-performans dengesi hem de seçkin menüsüyle büyük beğeni topladıklarını belirterek, bu yaz sezonuna da damga vuracaklarını söyledi. Sanatçı kadrosuyla olduğu kadar mutfağıyla da dikkat çeken Dürdane 1901, bu yıl da unutulmaz gecelere ev sahipliği yapmayı hedefliyor.Ceyhan, “Mekânımızın açıldığı günden bu yana her yaz sahne alan kıymetli sanatçımız Yılmaz Morgül ile bu sezon da anlaşmamızı yaptık. Güzel bir akşam yemeği eşliğinde sezon detaylarını konuştuk ve karşılıklı olarak yeniden birlikte çalışmaya karar verdik,” dedi.

Yılmaz Morgül ise, “Dürdane 1901’i adeta kendi evim gibi görüyorum. Burada sahne almaktan büyük mutluluk duyuyorum. Umarım hepimiz için güzel bir sezon olur,” sözleriyle duygularını ifade etti.