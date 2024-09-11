Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı operasyonları sonucunda Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur’daki hudut karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır" denildi.

Bu gelişme, Türkiye'nin terörle mücadelesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Teslim olan teröristlerin, güvenlik güçlerine teslim olmalarının, terör örgütünün eleman kaybını ve bölgede yaratabileceği güvenlik risklerini azaltacağı belirtiliyor. Bakanlık açıklamasında, terörle mücadele operasyonlarının kararlılıkla süreceği vurgulandı.