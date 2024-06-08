Bursa’da yaklaşık 50 yıldan beri kasaplık yapan Necmettin Özkan (70), YKS'nin ilk oturumuna girdi. Torunlarını teşvik için sınava girdiğini söyleyen Özkan, “Sınavı kazanırsam kasap olduğum için veteriner fakültesini tercih etmek istiyorum” dedi.

İnegöl'de yaşayan kasap Necmettin Özkan, iki torununu teşvik olmak amacıyla YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girdi. Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi'nde sınava giren Özkan, “Torunlarım lise mezunu. Onlar da bu sene sınava giriyor. Ben de kendimi yoklayayım istedim. İnşallah güzel şeyler olur. Sınav soruları bize göre değil. Bizim zamanımızdaki sorular gibi değil ama yine de yaptık bir şeyler. Torunları teşvik etmek amacıyla girdim. Hatta torunum 'Benden fazla puan alırsan ne olacak?' diye sordu. Ben de 'Sakin ol, moralini bozma' dedim” şeklinde konuştu.

Amacını çocuklara güzel bir örnek olmak diye anlatan Özkan, şunları dile getirdi: “Gençliğimde, üniversite sınavına girmiştim. Bu ikinci sınavım. O zamanlar sağ-sol olayları vardı. Diyarbakır Eğitim Enstitüsü'ne kayıt yaptırmıştım. 15 gün sonra geri geldik, başladık kasaplığa. Eğitim serüvenim de öyle bitti. Baktık ki yaş oldu 70 ama iş bitmemiş" ifadelerini kullandı.

Necmettin Özkan sınavı kazanması halinde veteriner fakültesini tercih edeceğini belirterek “Ben çalışamadım ama sınavı kazanırsam kasap olduğum için veteriner fakültesini tercih etmek istiyorum” dedi.