Ege Üniversitesi, yükseköğretimde kalite güvencesini sağlamak amacıyla önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından organize edilen "Kurumsal Akreditasyon ve Dış Değerlendirme Programları 2024 Yılı Değerlendirici Eğitimi", Ege Üniversitesi sosyal tesislerinde düzenlendi. Toplantıya, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve birçok akademik değerlendirici katıldı.

Kalite güvencesinde Ege Üniversitesi’nin rolü

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, toplantının açılışında yaptığı konuşmada üniversitenin kalite politikalarına yönelik çalışmalarına dikkat çekti. Prof. Dr. Budak, küreselleşmenin ve bilgi teknolojilerinin eğitim üzerindeki etkisini vurgularken, Ege Üniversitesi’nin 2017 yılından bu yana akredite program sayısında büyük bir artış sağladığını belirtti. 11 olan akredite program sayısının 53’e çıktığını vurgulayan Rektör Budak, bu başarıda izlenen stratejilerin ve yoğun çalışmanın büyük payı olduğunu söyledi.

Tam akreditasyon belgesi ile bir ilk

Ege Üniversitesi, YÖKAK’ın Kurumsal Akreditasyon Programı’na (KAP) dahil edilen ilk devlet üniversitesi olarak dikkat çekiyor. 5 yıllık tam akreditasyon belgesini alarak Türkiye'de bir ilke imza atan üniversite, kalite süreçlerini sürdürülebilir kılmanın önemine vurgu yaptı. Bu başarıyı kalıcı hale getirmek amacıyla Kalite Koordinatörlüğü bünyesinde çeşitli birimler oluşturularak tüm süreçlerin tek bir merkezden yürütülmesi sağlandı.

Yeni hedef: ISO belgeleri ve TYÇ logoları

Rektör Budak, Ege Üniversitesi'nin yalnızca akreditasyon süreçleriyle değil, aynı zamanda ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgeleriyle de küresel rekabette öne çıktığını ifade etti. Ayrıca, YÖKAK tarafından yetkilendirilen kuruluşlarca akredite edilmiş yükseköğretim programlarının alabildiği Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosuna en fazla sahip olan ilk 5 üniversiteden biri olduklarını da belirtti.

YÖKAK Başkanı’ndan kalite vurgusu

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak ise, YÖKAK’ın Türkiye’deki yükseköğretimde kalite güvencesi faaliyetlerine değindi. Yükseköğretim kurumlarının kalite sistemlerine yönelik çalışmaların daha da ileri taşınacağını belirten Kocabıçak, bu eğitimlerin önemine dikkat çekti.

Ege Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen bu önemli eğitim, Türkiye’nin yükseköğretim sisteminde kaliteye verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi. Kurumsal Akreditasyon sürecinde liderliği elden bırakmayan üniversite, gelecekte de kalite politikalarını sürdürülebilir kılma hedefiyle yoluna devam edecek.