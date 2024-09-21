YouTube, kullanıcıların reklam deneyiminde köklü bir değişiklik yaparak yeni bir özellik duyurdu.

Artık videolar duraklatıldığında, ekranın yan tarafında otomatik olarak reklamlar gösterilecek. “Duraklatma Reklamları” (Pause ad experiences) olarak adlandırılan bu yenilik, kullanıcıların izleme alışkanlıklarını önemli ölçüde etkileyecek.

Videoları durduran reklam izleyecek

Google sözcüsü, “Bu özellik, izleyicilere daha kesintisiz bir deneyim sunarken, markalar hakkında daha fazla bilgi edinmelerini sağlıyor” açıklamasında bulundu.

Ancak, sosyal medya kullanıcıları bu yeni reklam formatını pek de olumlu karşılamadı. Birçok kişi, duraklatılan videolar sırasında gösterilen reklamların izleme deneyimini olumsuz etkilediğini belirtiyor.