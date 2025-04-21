Yozgat mitinginde konuşarak gündem olan çiftçi Abdullah Ceylan, Özlem Gürses'in programına katıldı. Ekrem İmamoğlu için gözyaşlarını tutamadı.

CHP'nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri kapsamında Yozgat’ta düzenlenen etkinlikte konuşan çiftçi Abdullah Ceylan, Özlem Gürses'in programına konuk oldu. Programda Ekrem İmamoğlu hakkında konuşan Ceylan, duygusal anlar yaşadı.

Abdullah Ceylan'ın sözleri mitingde gündem olmuştu

Geçtiğimiz günlerde Yozgat’ta düzenlenen mitingde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çiftçilerle bir araya geldi. Etkinlikte yaptığı konuşmayla dikkat çeken Abdullah Ceylan, “Turbunan, şalgamınan devlet idare edilmez, adalet ile hukuk ile idare edilir” sözleriyle geniş yankı uyandırmıştı.

Yoğun katılımın olduğu mitingde çiftçilerin sorunlarına ve ülke gündemine dair görüşlerini paylaşan Ceylan, sosyal medyada büyük destek görmüştü.

Özlem Gürses'in programında duygusal anlar yaşandı

Abdullah Ceylan, mitingin ardından gazeteci Özlem Gürses'in programına konuk oldu. Programda çiftçilerin yaşadığı sıkıntılardan ve Türkiye’nin mevcut durumundan bahseden Ceylan, gençlere de çağrıda bulundu:

"Bizim davamız halk davası, Cumhuriyet davası. Bundan vazgeçmeyeceğiz. Gençlik olarak bu düzeni değiştirmek için kafanızı kullanın. Millet adına sahip çıkın bu davaya."

Ceylan, program sırasında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanabileceğine dair endişeler üzerine konuşurken gözyaşlarını tutamadı. Duygusal anlar, izleyenler tarafından da dikkatle takip edildi.

Çiftçiler ve gençlere mesaj verdi

Programda verdiği mesajlarla gençlere ve çiftçilere seslenen Abdullah Ceylan, dayanışma ve birlik çağrısında bulundu. Ceylan'ın samimi ifadeleri, sosyal medyada da geniş yankı buldu.