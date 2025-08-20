Mevcut İlçe Başkanı Ömer Bozdemir’in öncülüğündeki Beyaz Liste, “Bağımsız adayla, Özgür İrade Kazanacak” sloganıyla seçim çalışmalarına başladı. Ömer Bozdemir, önceki dönem Belediye Başkanı Mehmet Oktay yönetiminde, tek liste ile atanarak İlçe Başkanı olmuştu. Parti içinde bağımsız ve özgür irade iddiaları tartışılıyor.

CHP Marmaris’in son üç seçim performansı şöyle gerçekleşti:

2014: Yaklaşık %50 oy

2019: 24.464 oy (%44,68)

2024: 24.415 oy (%44,75)

Mavi Liste Pelin Özbozdağ Liderliğinde Yarışıyor

Diğer aday, gençlerin ve kadınların desteğini alan Pelin Özbozdağ öncülüğündeki Mavi Liste oldu. Özbozdağ, 25 yıllık siyasi deneyime sahip olup, son 14 yılda CHP Parti Okulu Eğitmenliği ve İl Eğitim Koordinatörlüğü görevlerini yürütmüş. “Umudu büyütmeye, örgütü güçlendirmeye geliyoruz” sloganıyla seçimlere katıldı.

Gençler ve Kadınlar Örgütü Güçlendirmeyi Hedefliyor

Barbaros Göksüğür, partinin genç kuşak temsilcilerinden biri olarak Pelin Özbozdağ’ı destekledi:

“Başkan adayımız seçildiğinde, deneyimiyle büyüklerimize kardeşlik, bize ablalık yapacak ve 7’den 77’ye CHP Marmaris Ailesini yeniden bir araya getirecek.”

CHP Marmaris üyeleri, kongrede hangi listenin öne çıkacağını belirleyecek ve delege seçimlerinin sonuçları örgütün geleceğini şekillendirecek.