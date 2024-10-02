CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Orta Doğu’da yayılan savaş ve çatışma sürecinin yeni bir göç dalgası başlatacağına dikkat çekerek “Türkiye'nin nüfusu resmi rakamlara göre 85 milyon civarında. Ancak sığınmacı ve kaçakları eklediğimizde bu rakamın 100 milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor ve dahası geliyor. Hâl böyle olunca, milyonlarca sığınmacı ve kaçağın getireceği ekonomik yük, gıda, barınma ve ulaşım fiyatlarına, kısacası iğneden ipliğe her şeye yansıyacak” dedi.

İsrail’in Filistin ile Lübnan’a hava saldırısı devam ederken Lübnan’a kara saldırısı başlatması Orta Doğu’da gerginliği tırmandırdı. Lübnan’da yerinden edilenlerin sayısının bir milyona yaklaştığı öğrenildi. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, 7 Ekim’de 2023’te Hamas ve İsrail’in saldırılarıyla başlayan sürecin Lübnan, Suriye ve İran 'ı da içine alacak şekilde yayıldığına, çatışmalar bölgesel savaş hâlini aldığını vurgulayarak milyonlarca insanı kapsayacak bir göç hareketinin başlayacağını söyledi.

X hesabından açıklamada yapan Yücel, Irak’la imzalanan vize serbestisi anlaşmasını da hatırlatarak “Kapımızın önünde böylesine bölgesel bir savaşın, milyonlarca insanı kapsayacak bir göç hareketini başlatacağını tahmin etmek zor değil. Üzerine bir de İran'ın 2 milyon Afgan kaçağı sınır dışı edeceğini duyurmasını ve zekâ küpü Hakan Fidan 'ın Irak 'la vize serbestisi anlaşması imzalamasını da eklersek, kötü günler bizi bekliyor. Ekonomik buhran yaşayan Türkiye'nin nüfusu resmi rakamlara göre 85 milyon civarında. Ancak, sığınmacı ve kaçakları eklediğimizde bu rakamın 100 milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor ve dahası geliyor. Hâl böyle olunca, milyonlarca sığınmacı ve kaçağın getireceği ekonomik yük, gıda, barınma ve ulaşım fiyatlarına, kısacası iğneden ipliğe her şeye yansıyacak” ifadelerini kullandı.

7 Ekim 2023'te #Hamas 'ın #İsrail 'e saldırısıyla başlayan ve #İsrail 'in karşı saldırılarıyla devam eden çatışmalar #Lübnan, #Suriye ve #İran 'ı da içine alacak şekilde yayılmış ve çatışmalar bölgesel bir #savaş halini almıltır.



Kapımızın önünde böylesine bölgesel bir savaşın,… — Av. Deniz Yücel (@avdenizyucel) October 2, 2024