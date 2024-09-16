 

Nüfus krizi kapıda

Yunanistan, 2022'de son yüzyılın en düşük doğum oranlarını kaydetti. Ekonomik krizden yeni çıkan ülkede ölümler, doğumların iki katına ulaşarak demografik çöküşü hızlandırdı.

Ekran Resmi 2024 09 16 15.55.47

Ciddi düşüş bekleniyor

Yunanistan nüfusunun 2070 yılına kadar yüzde 25 oranında azalması bekleniyor. Bu azalma, Avrupa Birliği ortalamasının oldukça üzerinde bir orana işaret ediyor.

Ekran Resmi 2024 09 16 15.55.42

İsrail ordusu, Gazze'de Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırdı İsrail ordusu, Gazze'de Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırdı

Başbakan’dan uyarı

Başbakan Kiryakos Miçotakis, demografik sorunların ülkenin geleceği için varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Bu sorunun çözümü için acil adımların atılması gerektiği vurgulandı.

Editör: Sezin Türkyılmaz