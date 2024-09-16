



Nüfus krizi kapıda

Yunanistan, 2022'de son yüzyılın en düşük doğum oranlarını kaydetti. Ekonomik krizden yeni çıkan ülkede ölümler, doğumların iki katına ulaşarak demografik çöküşü hızlandırdı.

Ciddi düşüş bekleniyor

Yunanistan nüfusunun 2070 yılına kadar yüzde 25 oranında azalması bekleniyor. Bu azalma, Avrupa Birliği ortalamasının oldukça üzerinde bir orana işaret ediyor.

Başbakan’dan uyarı

Başbakan Kiryakos Miçotakis, demografik sorunların ülkenin geleceği için varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Bu sorunun çözümü için acil adımların atılması gerektiği vurgulandı.