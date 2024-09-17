Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ülkenin savunma stratejisinde köklü değişiklikler içeren yeni bir yapılandırma sürecine girdiklerini açıkladı. Dendias, geçtiğimiz günlerde Başbakan Kiryakos Miçotakis’e sunulan 20 yıllık silahlanma programının kısa süre içerisinde meclis komisyonlarına sunulacağını ve sonrasında hükümetin Dış Politika ve Savunma Kurulu tarafından onaylanacağını belirtti.

Dendias açıklamasında, "Silahlı Kuvvetlerin tamamen yeniden yapılandırılacağı bir sürece geçiyoruz. Ülkenin gelecek 20 yılı için silahlanma programını hazırladık. Bu program önümüzdeki günlerde meclis ve hükümetin ilgili kurullarında değerlendirilecek" ifadelerini kullandı.

Askerlik süresinde ve yedek sisteminde değişiklikler

Yunanistan Savunma Bakanı, zorunlu askerlik süresi ve yedek askerlik sisteminde de önemli değişiklikler planlandığını ifade etti. Dendias, ülkenin karşı karşıya olduğu tehditler doğrultusunda, yedek kuvvetlerin daha etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini vurguladı. Özellikle Yunanistan’ın küçük bir nüfusa sahip olduğunu belirten Dendias, Türkiye gibi büyük ülkelerden gelen tehditlere karşı koymak için daha etkili bir savunma sistemi geliştirilmesinin şart olduğunu söyledi: "11 milyonluk küçük bir ülkeyiz. Tehditlerle karşı karşıyayız ve bize karşı en temel iddia, nüfusu 100 milyona yaklaşan bir ülkeden geliyor."

Zorunlu askerlik sistemi ve planlanan düzenlemeler

Yunanistan’da 19 yaşını tamamlamış erkekler için 12 aylık zorunlu askerlik hizmeti uygulanıyor. Üniversite eğitimi gibi özel durumlarda askerlik tecili mümkün olsa da, ülkede 30 bini zorunlu asker olarak görev yapan toplam 90 bin askeri personel bulunuyor.

Dendias, askerlik görevini tamamlamış olan kişilerin 5 ila 8 yıllık aralıklarla tekrar eğitime tabi tutulduğunu ve bu sistemin de yeniden düzenleneceğini belirtti. Ülkedeki benzer askerlik sistemleri incelenerek yapılacak değişikliklerin yeni yıl öncesinde duyurulması planlanıyor.

Bu yeni reformların, Yunanistan’ın savunma stratejisinde nasıl bir dönüşüm yaratacağı merakla bekleniyor.