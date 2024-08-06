Sosyal belediyecilik anlayışını benimseyen Yunusemre Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve günlük yaşamlarını kolaylaştırmak adına çeşitli projelere imza atıyor.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, “Göreve geldiğimiz günden itibaren önceliğimiz Yunusemreli vatandaşlarımızın mutluluğu ve huzuru oldu. Ekiplerimiz, Bağyolu Mahallesi’nde ihtiyaç duyulan noktalarda parke taşı döşeme işlemini gerçekleştirdi. Bu tür hizmetlerle, ilçemizde yaşayan 270 bin vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmayı ve onların ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz” dedi.

Parke taşı döşeme faaliyetlerinin belirli bir program dahilinde devam edeceğini belirten Başkan Balaban, Yunusemre’de her geçen gün daha iyi bir yaşam alanı oluşturmak için var güçleriyle çalışacaklarını ifade etti. Bu tür projeler, mahallelerin estetik ve fonksiyonel açıdan iyileştirilmesine katkıda bulunarak, bölge sakinlerinin günlük yaşamlarını daha konforlu hale getiriyor.