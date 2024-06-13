Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınının ardından İzmir'in Bornova ilçesinde de öğle saatlerinde iki yangın çıktı.

Orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait iki uçak ve üç helikopterle havadan, altı arazöz ve orman işçileriyle karadan müdahale başladı.

Pınarbaşı semtindeki palet fabrikasının deposunda çıkan yangının ise rüzgârın etkisiyle başka bir palet deposuna da sıçradığı öğrenildi.

Yangının sıçrama ihtimali nedeniyle Bornova Belediyesine ait hayvan barınağı tahliye edildi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü Can Dostları Yerleşkesindeki kedi ve köpekler, çevredeki barınaklara tahliye edildi. Yerleşkedeki bazı alanlar da yangından zarar gördü.

Manisa'nın Kula ilçesinde öğle saatlerinde çıkan yangına ise havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Uşak’ın Yenişehir köyündeki bir hububat ekili arazide de yangın başladığı öğrenildi. Ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor. Rüzgârın da etkisiyle yayılan yangın çevredeki ormanlık alana sıçradı.

Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan Uşak-İzmir kara yolu daha sonra tekrar açıldı.

Vali vekili: Hava sıcaklığı ve rüzgârın da etkisiyle yangın kısa sürede yayıldı

Uşak Vali Vekili Önder Can, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve İl Orman İşletme Müdürü Mustafa Dağıstanlı bölgede yürütülen çalışmaları takip etti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Vekili Önder Can, yangının hava sıcaklığı ve rüzgârın da etkisiyle kısa sürede yayıldığını söyledi.

Yangına müdahalenin sürdüğünü anlatan Can, "Şu an yer ekiplerinin yanı sıra bir uçak, iki helikopterle yangına havadan müdahale ediyoruz. Karadan da 77 araç ve 220 ekiple müdahale ediliyor. Şu an bütün ekiplerimiz burada. Yangını büyük ölçüde kontrol altına aldık. Parça parça söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının söndürülmesi için sahada gayret sarfeden tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.