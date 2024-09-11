Uluslararası çimento endüstrisinin en önemli etkinliklerinden biri olan INTERCEM, İstanbul'da dokuzuncu kez düzenlenirken, Türkiye’nin stratejik tedarikçi rolü ve sektördeki rekabet sorunları konferansın odağında yer aldı.

Türkiye, güvenilir tedarikçi olarak öne çıkıyor

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) iş birliğiyle gerçekleştirilen INTERCEM’in açılışını ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdulhamit Akçay yaptı. Akçay, savaşlar ve jeopolitik sorunların küresel ticaret üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, Türkiye’nin bu zorlu dönemde güvenilir bir tedarikçi olarak öne çıktığını vurguladı. Özellikle Kızıldeniz’deki gemi geçişlerinde yaşanan sorunların, Ümit Burnu rotasını devreye soktuğunu ve bu durumun maliyetleri artırdığını belirtti.

Savaşlar ticaretin önünde engel

Akçay, Orta Doğu ve Avrupa’daki savaşların küresel ticareti olumsuz etkilediğini ifade ederek, Süveyş Kanalı’ndaki güvenlik sorunlarının gemi trafiğini ciddi oranda azalttığını söyledi. Bu süreçte Türkiye'nin lojistik kapasitesi ve güvenilir tedarikçi rolüyle küresel çimento sektöründe stratejik bir avantaja sahip olduğunu belirtti.

Rekabet sorunu ve kur baskısı

Türk çimento sektörünün karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan birinin doğru belirlenemeyen kur seviyesi olduğunu belirten Akçay, rakip ülkelerin agresif fiyat politikalarının Türkiye'nin rekabet gücünü zorladığını dile getirdi. 2023 yılını 1,2 milyar dolarlık ihracatla kapatmayı öngördüklerini ifade eden Akçay, gerekli düzenlemeler yapılmadığı takdirde gelecek yıl da benzer bir rakama ulaşılacağını belirtti.

Sektör geleceğe umutla bakıyor

Akçay, küresel ekonomide yaşanan durgunluğun 2025 itibarıyla sona ermesini beklediğini ve 2026'da piyasaların rahatlayacağını öngördüğünü de sözlerine ekledi. Ayrıca, kentsel dönüşüm ve deprem bölgelerindeki yeniden yapılanma nedeniyle iç piyasada güçlü bir talep beklendiğini belirtti. Ancak artan faizler ve sıkı para politikaları nedeniyle talepte bir miktar soğuma yaşanabileceğini ifade etti.

Etkinlikte, çimento endüstrisinin deniz taşımacılığı, dijital dönüşüm, sürdürülebilir üretim ve enerji verimliliği gibi birçok kritik konu masaya yatırılıyor. Ayrıca, iklim değişikliğiyle mücadelede sektörün rolü ve çevre dostu uygulamalar da gündemin önemli maddeleri arasında yer alıyor.