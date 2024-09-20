Zafer Partisi Seferihisar İlçe Başkanlığı, yapımı tamamlanan Karakayalar Pazar yeri ile ilgili inşaat sürecine dair endişelerini resmi olarak gündeme taşıdı. İlçe Başkanı İnci Paksoy’un imzasını taşıyan başvuru dilekçesi, sosyal medya hesapları üzerinden de paylaşıldı. Başvuruda, özellikle teknik şartnameler ve proje ile uyum konusundaki bazı şüpheler üzerine detaylı inceleme yapılması talep edildi.

Yapısal Uygunsuzluklar ve Teknik Şüpheler

Başvuruda belirtilen en önemli şüpheler arasında, proje ve teknik şartnameye uygunluk noktasında şu başlıklar yer aldı:

- Kiriş ve Kolon Birleşimleri: Çapraz birleşimler, kolon ek yerleri ve zemin beton uygulamalarında teknik gerekliliklerin tam karşılanmadığı yönünde şüpheler var.

- Montajla İlgili Sorunlar: Kolon ekleme yöntemleri, kaynak bağlantıları ve cıvatalı birleşimlerin uygun olmadığı düşünülüyor. Ayrıca, kolon-zemin bağlantılarında da bazı teknik aksaklıklar olabileceği değerlendiriliyor.

Kritik Eksiklikler: Teknik Değerlendirme

İlçe Başkanlığı’nın açıklamasında, uzman görüşlerine başvurularak değerlendirilen ve çözüm beklenen olumsuzluklar ise şu şekilde sıralandı:

- Kış şartlarında, rüzgârlı bir bölgede tüm imalatların açık alanda yapılması.

- Kolon ek yerlerinin uygunsuzluğu.

- Çatı kirişlerindeki berkitleme plakalarının eksikliği.

- Kiriş-kolon ve çapraz bağlantılarındaki yapısal sorunlar.

- Zemin betonu ve dekoratif çeliklerin estetikten yoksunluğu.

Naşit Birgüvi’den Belediye’ye Çağrı

Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Seferihisar İlçe Başkanı İnci Paksoy’un uyarılarının ciddiyetine dikkat çekti. Birgüvi, "Bu tür teknik uygunsuzluklar insan hayatına mal olabilir. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’den acil bir açıklama bekliyoruz" dedi.