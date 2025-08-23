Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde gerçekleşen Zafer Şenlikleri yoğun bir katılımla sürdü. Etkinlikler kapsamında Şuhut Eski Sebze Pazarı’nda konser düzenlendi.

Protokol ve Vatandaşlar Katıldı

Etkinliğe, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şenlik boyunca izleyiciler, farklı etkinlikler ve konserlerle coşkulu bir gün geçirdi.

Pala Kardeşler İzleyicileri Coşturdu

Programa sürpriz konuk olarak katılan Pala Kardeşler, oynadıkları oyun havasıyla sahneye ayrı bir renk kattı ve izleyicileri eğlendirdi.

Ali Kınık Sahneye Çıktı

Son olarak sahne alan ses sanatçısı Ali Kınık, birbirinden güzel şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir konser yaşattı. Konser, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.