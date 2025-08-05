Ebsodan zeytin ve maden sektörleri için uzlaşı çağrısı

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), zeytin ve maden sektör temsilcilerini yasa değişikliği sonrası tek masada buluşturdu. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, iki sektörün ülke için vazgeçilmez olduğunu belirterek, sorunların çekişme yerine diyalog ve uzlaşıyla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Yorgancılar, önyargılardan uzaklaşıldığında sorunların daha hızlı çözüleceğini ifade etti.

Yasa değişikliği sonrası sektör temsilcileri bir araya geldi

Geçtiğimiz ay TBMM’de kabul edilen “Zeytin Yasası” olarak bilinen düzenleme sonrası, EBSO öncülüğünde bir araya gelen sektör temsilcileri yasa ile ilgili endişelerini paylaştı. Toplantıda yasanın muğlak kalan noktaları ve denetim mekanizmasının detayları ele alındı. Ayrıca AB ülkelerindeki benzer uygulamalar hakkında da bilgi verildi.

Sektör temsilcileri arasında ortak çalışma grubu kuruldu

Toplantıya, zeytin ve zeytinyağı sektöründen Tariş Genel Müdürü Güngör Şarman ile çeşitli EBSO meclis üyeleri katıldı. Maden sektörünü ise EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Ürün ve komite üyeleri temsil etti. Yorgancılar, her iki sektörün istihdam ve katma değer açısından önemine dikkat çekerek, zeytinliklerin korunması ve madenciliğin sürdürülebilirliğinin sağlanmasının kritik olduğunu belirtti.

Doğru bilgi ile önyargılara karşı mücadele ediliyor

Ender Yorgancılar, yanlış bilgiler ve önyargılarla yürütülen tartışmaların çözüme katkı sağlamadığını söyledi. EBSO bünyesinde kurulan çalışma grubunun toplantı sonuçlarını kamuoyu ve ilgili kurumlarla paylaşacağını ve süreci yakından takip edeceğini aktardı. Grup, bilimsel veriler ışığında her iki sektörün zarar görmeyeceği ortak bir zeminde mutabakat sağlamayı amaçlıyor.

Ortak akıl ve bilimsel yaklaşımla çözümler aranıyor

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, sektörlerin sürdürülebilirliği için ortak akılla hareket edilmesinin zorunlu olduğunu söyledi. Yapılacak çalışmaların ülke çıkarlarına hizmet edeceğini ve her iki sektörün rekabet değil iş birliği içinde olması gerektiğini belirtti. EBSO, zeytin ve madencilik sektörleri arasında kalıcı uzlaşı ve iş birliği için çalışmalarını sürdürüyor.