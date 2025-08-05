Ege Üniversitesi bilim ekibi, yenilikçi ve inovatif bir buluşa daha imza attı. “Termal Anne Sütü Transfer Çantası” projesi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından faydalı model olarak tescillendi. Bu buluş, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde (YYBÜ) tedavi gören bebeklerin annelerinden sağılmış sütlerinin uygun sıcaklıkta ve koşullarda kliniklere güvenli şekilde taşınmasını sağlıyor.

Termal anne sütü transfer çantasını geliştirdiler

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurdan Akçay Didişen öncülüğünde geliştirilen ürün, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Orkan Ergün, Endüstri Mühendisi Ergun Bakırcı ve Zehra Sözkesen’in katkılarıyla hazırlandı.

Yeni doğanların sütü güvenle taşınıyor

Doç. Dr. Nurdan Akçay Didişen, dünyada benzeri olmayan bu termal çantanın, yenidoğan yoğun bakımda yatan bebeklerin annelerinden sağılmış sütlerin taze ve besleyici özelliklerini koruyarak hastanelere taşınmasını sağladığını açıkladı. Çantadaki ısı kontrol mekanizması, sütün uygun sıcaklıkta kalmasını garanti ederken, sütün transfer süreci bilgisayar sisteminde kaydedilip takip ediliyor.

Tescil ve ödüllerle taçlandı

Proje, Ege Üniversitesi’nin düzenlediği “Düşünle Gel İnovatif Proje Pazarı”nda birincilik ödülü kazandı. Türk Patent ve Marka Kurumu’na 2019 yılında yapılan başvuru neticesinde Mart 2025’te faydalı model tesciline hak kazandı. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da Doç. Dr. Nurdan Akçay Didişen’i makamında tebrik etti.

Ege Üniversitesi’nin bu buluşu, yenidoğan bebeklerin beslenmesinde kritik bir rol oynayan anne sütü transfer sürecine büyük katkı sağlıyor. Çanta, Türkiye ve dünyada sağlık alanında önemli bir yenilik olarak kabul ediliyor.