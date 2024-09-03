Kura çekimi detayları

Ziraat Türkiye Kupası'nın 1. Eleme Turu için kura çekimi, TFF'nin Riva'daki tesislerinde yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri Özcan Şepik, Besim Yalçın ve Serkan Karasakaloğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda eşleşmeler belirlendi. Bu turda, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden takımlar mesafeler göz önünde bulundurularak torbalara ayrıldı ve karşılaşmalar için rakiplerini belirlediler.

Maç programı ilerleyen günlerde açıklanacak

Kura çekimi sonucunda belirlenen eşleşmelerin ardından, müsabakalar 10-11-12 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak. Maç programı ise Türkiye Futbol Federasyonu tarafından daha sonra açıklanacak.

Bu turda mücadele edecek olan takımlar, bir üst tura yükselmek için sahaya çıkacaklar ve heyecan dolu karşılaşmalara sahne olacaklar. Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon da birçok sürpriz ve çekişmeli maç bekleniyor.