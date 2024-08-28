Olay ve yaralıların durumu

Ereğli'nin Yeşiltepe Mahallesi'nde, şizofren hastası Oğuz Şen, ablası Emine Sezer ve diğer aile üyelerini bıçakla yaraladı. Komşuların çığlıkları duyması üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Emine Sezer hayatını kaybetti

Emine Sezer, hastanedeki tedavi sürecinde yaşamını yitirdi. Eşi İhsan Sezer ağır yaralı olarak Sakarya'ya sevk edilirken, çocuklar Boncuk ve Ferhat Sezer'in tedavisi ise ZBEÜ Hastanesi ve Bolu İzzet Baysal Araştırma Hastanesi'nde sürdürülüyor.

Tutuklama ve cenaze

Oğuz Şen, mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Emine Sezer'in cenazesi, Yeşiltepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.