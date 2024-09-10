Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen trajik olayda, 4 yaşındaki Yunus Emre Aydın, apartman dairesinin 4. katında oyun oynarken merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Saat 17.30 sıralarında yaşanan kazada, küçük çocuk dengesini kaybederek korkuluklardan aşağıya düştü ve beton zemine çarptı.

Hızlı müdahale ancak yetersiz

Olayı gören komşular, hemen durumu fark ederek 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, küçük Yunus Emre'ye ilk müdahaleyi yaptı ve Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk kurtarılamadı.

Soruşturma başlatıldı

Kaza sonrası polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayın detayları ve sorumluluklar üzerine yürütülen incelemeler devam ediyor. İlgili yetkililer, kazanın sebeplerini araştırarak gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacaklarını belirtti.

Güvenlik önlemlerinin önemi

Bu üzücü olay, apartmanların güvenlik standartlarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Merdiven boşluklarındaki güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği vurgulanırken, benzer kazaların önlenmesi için alınacak tedbirler önem taşıyor.