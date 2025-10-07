Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, zorunlu eğitimin kısaltılmasına yönelik raporun henüz kamuoyuyla paylaşılmadığını belirtti. Bakan Tekin ayrıca MEB Akademisi’nin 1 Eylül’de faaliyete geçeceğini ve öğretmen atamalarının 24 Kasım’da KPSS ve mülakatla tamamlanacağını açıkladı.

Tekin: Zorunlu eğitim süresinin kısaltılması tartışılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, zorunlu eğitimin kısaltılması için hazırlanan raporun henüz kamuoyuyla paylaşılmadığını ifade etti. Tekin, raporun kurum içi tartışmaların ardından TBMM’ye sunulacağını belirterek, “TBMM’nin takdirine göre bir sonuç ortaya çıkar” dedi.

Bakan Tekin, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’nda düzenlenen ‘Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Sergisi’ açılışında da konuştu. Sergide Gazze’de çocukların eğitim hakkının ellerinden alınmasına dikkat çekilen özel seçkiler yer aldı. Tekin, dünya barışına ve insan haklarına hizmet edecek bir eğitim sisteminin önemine vurgu yaptı.

Tekin, 1 Eylül 2025 itibarıyla MEB Akademisi’nin fiilen ve resmen açıldığını duyurdu. Bakan, öğretmen istihdamıyla ilgili sürece dair şunları söyledi:

Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) Temmuz ayında gerçekleştirildi. KPSS ve mülakatla öğretmen atamalarının 24 Kasım’da tamamlanması planlanıyor. Atamalar sonrası normlar güncellenecek ve AGS kontenjanları Aralık ayında ilan edilecek. Yeni yıldan itibaren MEB Akademisi öğretmen adaylarıyla eğitim öğretime başlayacak.

Bakan Tekin, serginin eğitim camiasına asli işlevlerini hatırlatma niteliği taşıdığını belirterek, barış, insan hakları ve demokrasi odaklı bir eğitim anlayışının gerekliliğine dikkat çekti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gazze’deki olaylara dikkat çekilen serginin hafızalarda önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise serginin, Filistin özgürlüğüne dair farkındalığı artıracağını ve meydanları boş bırakmamayı sürdüreceklerini ifade etti.

'ASLİ İŞLEVİMİZİ HATIRLATIYORUZ'

Milli Eğitim Bakanı Tekin, dünya barışına, insan haklarına hizmet edecek bir eğitim sistemi için çalışmaları gerektiğini kaydetti. Asli işlevlerine geri dönmek zorunda olduklarını kaydeden Bakan Tekin, "Eğer biz asli misyonumuz olan insan haklarını, barışı, demokrasiyi, temel hak ve hürriyetleri önceleseydik, bugün dünyada savaşlar, bugün dünyada İsrail'in uyguladığı vahşete karşı büyük bir sessizlik olmazdı. Demek ki biz asli işlevimize geri dönmek durumundayız. Onu ihmal etmeden eğitim öğretim sistemlerimizi buna göre dizayn etmek durumundayız. Eğitim-Bir-Sen'in bu etkinliği, benim açımdan bu perspektiften baktığımda çok önemli. Biz, eğitim camiasına asli işlevimizi hatırlatıyoruz. Yapılması gereken asıl şey, insanların birbirlerinin temel hak hürriyetlerine saygı duyduğu, barışı, demokrasiyi öncelediği bir düzeni hep beraber inşa etmemiz gerekiyor. Bunun yolu eğitimden geçiyor. Biz müfredatımızda, okullarımızda bu bahsettiğimiz düzenlemeleri hayata geçirirsek, bunu yaparsak dünya barışına da hizmet etmiş olacağız. Dünyada, dünyanın hangi köşesinde olursa olsun temel hak ve hürriyetleri ihlal edilen bir tek kişinin varlığını bütün dünyanın onurlu, haysiyetli insanları hep beraber savunmuş olacağız. Gerektiğinde boykot yapmamız gerektiğini müfredatımızın içerisine yerleştirdik. Müfredatımızın odağında insan, insana saygı ve insan onuru var. Bundan dolayı da gurur duyuyorum" dedi.

'ÇALIŞMAYI TAMAMLADIK'

Program sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, zorunlu eğitimin kısaltılması için hazırlanan rapora ilişkin, "Zorunlu eğitimin kısaltılması için hazırlanan raporu hiçbir yerde paylaşmadık. Bunu mekanizmalarıyla tartışacağız. Daha sonra parlamentoya göndereceğiz. TBMM'nin takdirine göre bir sonuç ortaya çıkar. Biz bütün parametreleri dikkate alan, kamuoyundaki bütün tartışmaları değerlendiren bir çalışmayı tamamladık. Bundan sonrası, modelle ilgili detay bilgilendirmeyi uygun bir zamanda yapacağız. Modellemeler var, şu ana kadar hiçbir şey paylaşmadık. Sadece bütün alternatiflerin artı ve eksilerini değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

'KPSS VE MÜLAKATLA SON ATAMALARIMIZI YAPACAĞIZ'

1 Eylül 2025 itibarıyla Milli Eğitim Akademisi'nin fiilen ve resmen çalıştığını söyleyen Tekin, "Öğretmen istihdamı ile ilgili süreç, Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) temmuz ayında yapıldı. Tahminen KPSS ve mülakatla son atamalarımızı 24 Kasım itibarıyla yapmış olacağız. Atamalar sonrasında normlar tekrar güncellenir. Ondan sonra da AGS kontenjanlarını, tahmin ediyorum aralık ayı içerisinde ilan ederiz. Yeni yıldan itibaren de Milli Eğitim Akademisi öğretmen adayı arkadaşlarımızla eğitim öğretime başlar" diye konuştu.

'BU SERGİ ÇOK ÖNEMLİ BİR YER TUTUYOR'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sergiye ilişin yaptığı değerlendirmede, "Bazı şeyler vardır hafızalarda yer alır iyisiyle kötüsüyle ama hakikaten Gazze'yi biz nereye koyacağız; bunu çok da tarifleyemiyorum. Dolayısıyla bugün bunu hem hafızalara hem de kayıtlara geçirme anlamında çok önemli bir sergi var. Bu hadiselerin başladığı andan itibaren canını ortaya koyarak oradan bütün dünya insanlarını bilgilendirmek için, haber vermek için çalışan bütün gazetecilere de çok teşekkür ediyorum. Hayatını kaybetmiş olanlara Cenabıhak'tan rahmet diliyorum. Bizim, Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi güçlü olmamız gerekir, bir olmamız gerekir, iri olmamız gerekir, diri olmamız gerekir ki bizim ülkemizle alakalı, bizim milletimizle alakalı tahayyülde bulunanlara, onların hak ettiği şekilde cevapları verebilelim. Gazze'deki soykırımı ülkem adına, milletim adına elbette lanetliyorum. İnşallah en kısa zamanda akan kan sona ersin diyorum. Bu serginin de hafızalara kazınması anlamında çok önemli bir yer tuttuğu için emek verenlere, gayret sarf edenlere, hazırlayanlara, katılanlara, jüri üyelerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'MEYDANLARI BOŞ BIRAKMAMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'