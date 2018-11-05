Beyttürk İnşaat Kalitesinde Yalova Konut Projeleri!

Son birkaç yıllık zaman dilimine baktığımız zaman Yalova, değerini fazlasıyla yükselten şehirlerden biri olmayı başarmıştır. Konut yatırımı ve yaşama imkanları açısından oldukça büyük gelişme gösteren Yalova da birbirinden güzel konut projeleri yapılmaktadır.

Son birkaç yıllık zaman dilimine baktığımız zaman Yalova, değerini fazlasıyla yükselten şehirlerden biri olmayı başarmıştır. Konut yatırımı ve yaşama imkanları açısından oldukça büyük gelişme gösteren Yalova da birbirinden güzel konut projeleri yapılmaktadır. Yalova konut projeleri konusunu detaylı inceleme yapmadan önce Yalova’da yaşamak ve yatırım yapmanın avantajlarından söz etmek istiyoruz.

Yalova Konut Projelerini Neden Tercih Etmeliyiz?

Daha öncede söz ettiğimiz gibi Yalova son zamanlarda değerini oldukça yükseltmiştir. Bunun en büyük etkilerinden birisi de Osmangazi Köprüsünün yapılmış olmasıdır. İstanbul’a zaten yakın bir konumdayken bu köprü sayesinde daha yakın mesafeye sahip olmuştur. Haliyle Osmangazi Köprüsü Yalova’nın kaderini değiştirdi diyebiliriz. Yalova konut projeleri açısından yatırımcılarına büyük kar getirecek gibi duruyor.

Geçmiş yıllara ve 2018 verilerine bakıldığı zaman konut yatırımları ve konut satışları konusunda doğru orantıda yol izlemiştir. Hal böyle olunca gün geçtikçe konut yatırım konusunda Yalova popüler şehirlerden biri olmaya başlamıştır. Yalova’da yaşamak ve bu ilde yatırım yapmak için birçok farklı neden de yer almaktadır. Öncelikle olarak İstanbul’a yakın bir konumda yer alması Yalova’nın tercih edilme oranlarını arttırmaktadır. Doğasal güzelliklere sahip olması ve de yeşil alanların fazla olması turistik açıdan da güzel şehir olmasını sağlıyor.

Yalova’da hafta sonlarında ve tatilleri çocuklarınız ile birlikte keyifli bir şekilde geçirme şansınız da oluyor. Yalova aile ile birlikte yaşamak için güvenilir şehirler arasında yer alıyor.

2019 Yalova Konut Projeleri



Yalova konut projeleri 2019 yılında çok tercih edilen konut projeleri arasında yer alıyor. Yalova hem yeşiliyle hem de kaplıcaları ile ünlü turizm açısından sürekli atılımlarda bulunan şehirlerden birisidir. Gayrimenkul sektörünün hızla gelişen ülkemizde son üç beş yılda her şehirde olduğu gibi Yalova’da da artış görülmüştür.

Beyttürk İnşaat’ın Yalova yatırım merkezinde tamamalarmış olduğu konut projeleri büyük bir rağbet görmüştür. Projeler arasında, Beyttürk Orman, Mia Thermal, Dremland Yalova, Beytepe Yalova, Beytepe Plus gibi çok tercih edilen projeler yer alıyor. Detaylı bilgi almak için www.beytturk.com adresini ziyaret edebilirsiniz.