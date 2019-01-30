Dişlerin estetik bir görünüme sahip olabilmesi için ağızda rahatsız edici görüntü oluşturan dişlerin tek tek tedavi edilmesi gerekir. Estetik diş maddesi ortodonti, zirkonyum ya da metal mazeme üzerine porselen, lamine veya implant çalışmalarıyla gerçekleştirilebilir. Uzman hekimler tarafından yapılan analizlerden sonra hastalarımıza mümkün alternatifler sunulur. Bu sayede hastalarımız, kendi bütçesine göre diş estetiği çalışmalarından faydalanabilmektedir. Dişte oluşan kırılmalar, çürükler, renk ve pozisyon problemleri çoğunlukla düşünüdüğünde daha kısa sürede düzeltilebilecek problemlerdir. Kötü durumdaki eski diştlerden daha işlevsel ve estetik olan bir diş yapısısağlanabilir.

Kırık, Çürük Dişlere ve Yapısal Bozukluklara Sunulan Çözümler

Dişteki problemler bazen düzeltilemez bir noktaya gelmiş olabilir ve hasta dişi kaybedebilir. Dişin çekilmesinden sonra hastanın durumuna göre mümkün olan en kalıcı, en estetik ve en uygun tedavi hekim tarafından belirlenir ya da avantaj ve dezavantajları anlatılarak tüm seçenekler hasta ile paylaşılır. Yeni dişin hastanın diğer dişleri ile uyumu, ağız yapısına uygunluğu, tedavinin kalıcılığı öncelikli önem arzeden konulardır. Cityden’tin avantajlarının en başında uygun fiyat ve yüksek kalite hizmet politikası yer almaktadır. Kaplamalar kırık dişler için bi çözüm olabilir. Kimi estetik bozukluklar diş yapısının uygun olması durumunda lamine diş çalışmalarıyla düzeltilebilir. Ancak fiyat ve teknik açısından birbirinden oldukça farklı olan bu Estetik diş çözümlerinin kendi içlerinde uygulama şartları vardır.Estetik uygulamalar için mutlaka hekim görüşü alınmalı, internet ya da diğer anallardan alınılan bilgilere güvenilmemelidir.

Estetik Diş Çalışmaları Nasıl Gerçekleştirilir?

İlk etapta estetik hasta dinlenir ve hekimce problem belirlenir. Gerekli analizlerin yapılmasından sonra kaplamanın veya farklı bir tedavi yönteminin yapılması söz konusu olur. Analizlerin doğru yapılması, estetik görünüm için olduğu kadar diş eti ve gelecekte oluşması muhtemel görülen diğer sağlık problemlerinin önüne geçilmesi açısından da çok önemlidir. Bu gibi detaylara önem veren hekim kadromuz sayesinde hastalarımızın diş estetiği tedavisi sırasında diş etlerinin zarar görmesi gibi bir durum yaşamasının önüne geçeriz. Citydent’te hastalarımızın her biri için doğru malzemelerin kullanıldığı doğru tedavi planları oluşturmaya özellikle dikkat edilir ve tüm alternatifler hastalarımıza tek tek anlatılır. Böylece hem hekimin emin olduğu tedaviler ortaya çıkar hem de hasta memnuniyeti konusunda riske girilmez. Son teknolojiyi hevesle takip eden hekim ve laboratuvar kadromoz sayesinde tüm estetik bozuklar için öncelikle hekimlerimize ve tüm kliniğine koşulsuz güvenebilirsiniz.