Google'da büyük değişiklik!

Google'ın sade giriş sayfası tasarımı, yıllar sonra, ilk kez ciddi bir değişime uğrayacak. Gelecek tasarım, pek de alışık olduğunuz gibi değil!

Google'ın basit bir logo ve arama kutusundan oluşan giriş sayfası, uzun süredir bu düzenini koruyor. Ancak firma, bu sayfayı Facebook stili, size özel seçilmiş haberler içeren çok farklı bir sayfaya dönüştürmeye hazırlanıyor.



Yeni görünüm, bu tür bir haber kaynağı ve etkinlik bilgilerini içeren mobil Google uygulamasına benzeyecek. Firmanın açıklamasına göre yeni sayfa, makine öğrenimi teknikleriyle kişiye ve konuma özel hale getirilecek. The Guardian'ın raporu, yeni kişisel haber kaynağının "yakın gelecekte" Google'ın ana sayfasının bir parçası olacağını söylüyor.



Böyle bir değişikliğin büyük bir değişiklik olacağı kesin, ancak Google'ın planları henüz pek açık değil. Masaüstünde görüntülenecek haber kaynağının ne kadar detaylı olacağı şimdilik bilinmiyor. Umudumuz, Google'ın ana sayfasının çok karmaşık bir hale gelmemesi. Microsoft'un Google'ın atacağı yanlış adımlara çok sevineceği kesin, çünkü Bing şu sıralar iyi işler çıkarıyor.



Şimdilik elimizde çok kesin bilgiler olmadığından, sonucu görmek için biraz beklememiz gerekecek.



