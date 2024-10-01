Ekim’in 1’i Dünya Kahve Günü, kahve tutkunları için özel bir gün. Peki Türkiye’de en çok hangi kahveler tüketiliyor? Türk kahvesi mi, Espresso mu, yoksa House Blend mi? Türkiye’de en çok tercih edilen kahve türlerini derledik.

Kahve, enerji verici bir içecek olarak ortaya çıktı. Hatta doktorlar bu içeceğin mucizevi bir ilaç olduğunu iddia etti.

Kahve, bir zamanlar insanların endişe duyduğu; çocuklar, yetişkinler ya da yaşlılar için uygun olmayan şeytani bir içecek olarak görülüyordu.

Voltaire’den Jonathan Swift’e kadar kafein düşkünü düşünürler, kahvehanelerde edebiyat, felsefe gibi birçok konuyu tartıştılar. Hatta yazar Honoré Balzac’ın aşırı kahve içmesi nedeniyle öldüğü bile iddialar arasında.

Kahvenin yüzlerce yıl öncesinden başlayan yolculuğu biçim değiştirerek devam ediyor. Kahve denilince akla ilk olarak “Türk kahvesi” geliyor. Türkiye’de klasik Türk kahvesinde orta kavrulmuş tat öne çıkıyor. Hazır kahve ve kapsül kahveler de yoğun ilgi görüyor. Son yıllarda kahve severlerin işe veya okula giderken yanlarında termos taşıma alışkanlığı da kazandığı görülüyor.

Türk kahvesi: Gelenekten vazgeçmeyenlerin favorisi

Türk kahvesi, Türkiye’nin kültürel mirasının bir parçası. İnce öğütülmüş kahve çekirdeklerinin cezvede pişirilmesiyle yapılan bu kahve, yoğun aroması ve köpüğüyle kendine has bir içim sunuyor. Özellikle sade, orta ve şekerli olarak tüketilen Türk kahvesi, sosyal buluşmaların da vazgeçilmezi.

Espresso: Hızlı ve güçlü bir deneyim

Espresso, yoğun kahve aromasıyla dikkat çeker. Küçük fincanda sunulmasına rağmen sert ve güçlü bir içim sunar. Özellikle genç neslin tercih ettiği Espresso, hızlı tempolu yaşam tarzına uygunluğu nedeniyle Türkiye’de popülerliğini artırıyor.

House Blend: Kahve zincirlerinin vazgeçilmezi

House Blend, kahve zincirlerinde en çok sipariş edilen kahveler arasında yer alıyor. Farklı kahve çekirdeklerinin dengeli bir karışımı olan House Blend, yumuşak içimi ve zengin aromasıyla dikkat çekiyor. Starbucks gibi zincirlerde sıklıkla tercih edilen bu karışım, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Colombia: Dengeli ve meyvemsi tat

Colombian kahve çekirdekleri, tatlı ve meyvemsi notalarıyla bilinir. Türkiye’de kahve severlerin tercih ettiği bu kahve türü, özellikle filtre kahve tüketiminde öne çıkıyor. Orta yoğunluktaki tadı, her damak zevkine hitap ediyor.

Dark Roast: Yoğun ve acı sevenler için

Kahve çekirdeklerinin uzun süre kavrulmasıyla elde edilen Dark Roast, acımsı bir tat sunar. Özellikle sert içim sevenler için ideal olan bu kahve, Türkiye’de giderek popüler hale geliyor. Yoğun aromasıyla dikkat çeken Dark Roast, Espresso bazlı kahve içeceklerinde de sıkça kullanılıyor.

Arabica: Kalitenin simgesi

Arabica çekirdekleri, dünyanın en kaliteli kahve çekirdeklerinden biri olarak kabul edilir. Türkiye’de de kaliteli kahve arayışında olanların ilk tercihi Arabica oluyor. Yumuşak içimi ve hafif asidik tadıyla özellikle kahve gurmeleri tarafından sıkça tercih ediliyor.

Kahveye beste: "Kahve Kantatı"

Almanya’da 1685-1750 yılları arasında yaşayan klasik müziğin büyük bestecilerinden Johann Sebastian Bach da bir kahve tutkunuydu. Bu içeceği hakkında beste yapacak kadar seviyordu.

Bach böylece “Kahve Kantatı” adıyla bir eser yazdı. Eser, kahve bağımlılığını komik bir şekilde anlatan minyatür bir opera olarak biliniyor.

10 bölümden oluşan Kantat, Almanya’nın Leipzig kentinde Zimmerman’ın ünlü bir kahvehanesinde bulunan The Collegium Musicum adlı bir müzik topluluğu için yazıldı.

Johann Sebastian Bach'ın 1732 ve 1734 yılları arasında bestelediği orijinal adıyla “Coffee Cantata” eserinin güzel bir yorumunu buradan dinleyebilirsiniz.