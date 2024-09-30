İzmir'de 1 Ekim günü 16 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
01Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3197986
Kalabak ( KALABAK CUMHURİYET Göl Sk. Hasan Ağa Sk. Kalabak Köyü Kuyular Sk. Merkez 1 Sk. Zeki Sk. Çevre Yolu Cd. Çeşme 1 Sk. )
Hacıömerli ( Hacıömerli Köy Yolu Hacıömerli Köyü Karakuyular Kümeevleri )
BAYRAKLI / İZMİR
01Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3196745
Çiçek ( 1638/1. Sk. 1635/1. Sk. 1637/2. Sk. Şehit Hakan Uysal Cd. İsmail Karaca Sk. İsmail Karaca 1638/2. Sk. 1638. Sk. )
Planlandı
01Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3196747
BAYRAKLI / İZMİR
Çiçek ( 1638/2. Sk. 1631. Sk. 1637/1. Sk. 1637/5. Sk. )
Planlandı
01Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3197909
BAYRAKLI / İZMİR
Onur ( 7399/23. Sk. 7399/22. Sk. 7399/21. Sk. 7399/20. Sk. 7399/19. Sk. 7371. Sk. 7399/27. Sk. 7399/26. Sk. 7399/33. Sk. 7399/24. Sk. 7399/29. Sk. 7399/28. Sk. )
BERGAMA / İZMİR
01Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3197925
Katrancı
Karalar ( Karalar Merkez Karalar Köyü İç Yolu )
Planlandı
01Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3197932
BERGAMA / İZMİR
Karalar
BEYDAĞ / İZMİR
01Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3198008
Halıköy ( OVACIK DAR OVACIĞI Ovacık Yaylası Küme Evler OVACIK YAYLASI )
BORNOVA / İZMİR
01Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 13:00
Kesinti ID : 3197854
Gürpınar ( 7232/7. Sk. 7232/8. Sk. )
BUCA / İZMİR
01Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3196741
Kuruçeşme ( 205/8. Sk. 205/35. Sk. 205/37. Sk. 205/39. Sk. 205/40. Sk. 205/21. Sk. 205/2. Sk. 205/11. Sk. 205/45. Sk. 205/52. Sk. 205/53. Sk. 205/54. Sk. 205/6. Sk. 205/7. Sk. 205/10. Sk. 205/34. Sk. 205/33. Sk. 205/32. Sk. 205/31. Sk. 205/3. Sk. 205/29. Sk. 205/28. Sk. )
ÇEŞME / İZMİR
01Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 10:00
Kesinti ID : 3197964
Altınkum ( 200. Sk. 201. Sk. 202. Sk. 204. Sk. İc Yol Site İci Yol Bizbize Sitesi Akay Sitesi )
Çiftlik ( 139. Sk. 132. Sk. 138. Sk. 137. Sk. 136. Sk. 135. Sk. 134. Sk. 133. Sk. 84. Sk. 129. Sk. 128. Sk. 127. Sk. 123. Sk. 87 136/1 135/1 sk 76 76 sk 76. Sk. 83. Sk. 80. Sk. 79/1. Sk. 79. Sk. 74. Sk. 43. Sk. 42. Sk. 36. Sk. 141. Sk. 140. Sk. Karanfil 94/1. Sk. 94. Sk. 91. Sk. 90. Sk. 88. Sk. 86. Sk. 85. Sk. 131. Sk. )
Planlandı
01Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14:00 - 15:00
Kesinti ID : 3197967
ÇEŞME / İZMİR
Çiftlik ( 91. Sk. 94. Sk. 94/1. Sk. Karanfil 86. Sk. 85. Sk. 84. Sk. 83. Sk. 80. Sk. 79/1. Sk. 79. Sk. 74. Sk. 43. Sk. 42. Sk. 36. Sk. 141. Sk. 140. Sk. 139. Sk. 138. Sk. 137. Sk. 136. Sk. 135. Sk. 134. Sk. 133. Sk. 131. Sk. 132. Sk. 129. Sk. 128. Sk. 127. Sk. 123. Sk. 87 136/1 135/1 sk 76 76 sk 76. Sk. 88. Sk. 90. Sk. )
Altınkum ( İc Yol Site İci Yol Bizbize Sitesi Akay Sitesi 204. Sk. 202. Sk. 201. Sk. 200. Sk. )
Planlandı
01Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 14:00
Kesinti ID : 3197972
ÇEŞME / İZMİR
Çiftlik
Altınkum ( 136/1 İc Yol Site İci Yol Bizbize Sitesi Akay Sitesi )
GAZİEMİR / İZMİR
01Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3197494
Sevgi ( 957. Sk. MENDERES 908 950. Sk. 907. Sk. )
Planlandı
01Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
2:00 - 2:15
Kesinti ID : 3197812
GAZİEMİR / İZMİR
Yeşil ( 50. Sk. 51/1. Sk. 52. Sk. 53. Sk. 56. Sk. 56/1. Sk. 57. Sk. 58. Sk. 58/1. Sk. 59. Sk. 61/1. Sk. 650. Sk. 651. Sk. 663. Sk. Abdullah Arda Abdülhamit Yavuz Abdülhamit Yavuz Cd. Halil Tan Parkı İçi Yolu Metin Henkoğlu Nevvar Salih İşgören Cd. 40. Sk. 43/3. Sk. 40 sk 40/2. Sk. 40/3. Sk. 40/4. Sk. 40/5. Sk. 40/6. Sk. 40/7. Sk. 41. Sk. 42. Sk. 43. Sk. 44. Sk. 45. Sk. 46. Sk. 46/1. Sk. 46/2. Sk. 47. Sk. 47/1. Sk. 48. Sk. 48/1. Sk. 49. Sk. 51. Sk. )
Atıfbey ( 5. Sk. 12/1. Sk. 12. Sk. 11/1. Sk. 10. Sk. 6. Sk. 6/1. Sk. 6/2. Sk. 6/3. Sk. 60. Sk. 61. Sk. 62. Sk. 63. Sk. 63/1. Sk. 63/2. Sk. 64. Sk. 64/1. Sk. 65. Sk. 65/1. Sk. 66. Sk. 67. Sk. 70. Sk. 71. Sk. 72. Sk. 8. Sk. 8/2. Sk. 9. Sk. Atatürk Blv. Etiler Cd. Lozan Cd. Prof. Dr. Türkan Saylan Cd. Çolak Molla Mümin Hoca Sk. Önder Cd. Önder Sk. Şehit Feridun Pözüt Cd. ÖNDER )
Sevgi ( 662. Sk. 665. Sk. 666. Sk. 667. Sk. 668. Sk. 669. Sk. 670. Sk. 671. Sk. 672. Sk. 673. Sk. 80. Sk. 80/10. Sk. 80/9. Sk. Akçay Cd. Nevvar Salih İşgören Yeşiller Park İçi Yolu 40 40 sk. 651/1. Sk. 652. Sk. 653. Sk. 654. Sk. 655. Sk. 656. Sk. 657. Sk. 658. Sk. 659. Sk. 660. Sk. 661. Sk. )
Dokuz Eylül ( 695. Sk. )
Fatih ( 1142. Sk. 1142/2. Sk. 1185. Sk. 1185/1. Sk. )
Gazi ( 13. Sk. 14. Sk. 15. Sk. 16. Sk. 16/1. Sk. 17. Sk. 18. Sk. 19. Sk. 20. Sk. 21. Sk. 22. Sk. 23. Sk. 25/2. Sk. 26. Sk. 27. Sk. 27/1. Sk. 28/1. Sk. 28/10. Sk. 28/2. Sk. 28/25. Sk. 28/29. Sk. 28/3. Sk. 28/4. Sk. 28/5. Sk. 28/6. Sk. 28/8. Sk. 28/9. Sk. Abdullah Arda Meydanı Abdullah Arda Meydanı İçi Yolu Alb. İbrahim Karaoğlanoğlu Cd. Hasan Güven Hasan Güven Cd. Kemal Reis Cd. Kubilay Cd. Mehmet Emin Gürkan Cd. Millet Cd. Önder MEHMET EMİN GÜRKAN )
Gazikent ( 674. Sk. 80/2. Sk. )
Irmak ( 21/1. Sk. 29. Sk. 30. Sk. 31. Sk. 32. Sk. 33. Sk. 33/1. Sk. 33/2. Sk. 33/3. Sk. 34. Sk. 35. Sk. 37. Sk. 38/2. Sk. 38/23. Sk. 38/25. Sk. 38/26. Sk. 38/27. Sk. 38/38. Sk. 55. Sk. 88. Sk. 89. Sk. 90. Sk. 91. Sk. 92. Sk. 93. Sk. 96. Sk. 97. Sk. 98. Sk. 99. Sk. Metin Henkoğlu Cd. )
GÜZELBAHÇE / İZMİR
01Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 12:00
Kesinti ID : 3197590
Çelebi ( 399. Sk. 401. Sk. 530. Sk. Kazım Dirik Cd. )
KARABAĞLAR / İZMİR
01Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3197856
Peker ( 5125. Sk. 5058. Sk. 5053. Sk. 5052. Sk. 5050. Sk. 5046. Sk. )
Planlandı
01Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3197926
KARABAĞLAR / İZMİR
Doğanay ( Zaim Ağa Cd. Uluönder Cd. Ordu Cd. 9112. Sk. 9110. Sk. 9010. Sk. )
Planlandı
01Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3197934
KARABAĞLAR / İZMİR
Reis ( Ordu Cd. 9114. Sk. )
Doğanay ( Uluönder Cd. 9108. Sk. 9014. Sk. )
Planlandı
01Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3197935
KARABAĞLAR / İZMİR
Doğanay ( Zaim Ağa Cd. Uluönder Cd. Saim Çıkrıkçı Cd. Ordu Cd. 9163. Sk. 9112. Sk. 9110. Sk. 9106/1. Sk. 9106. Sk. 9104. Sk. 9012. Sk. )
KARABURUN / İZMİR
01Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3197848
Mordoğan ( 420 422 408 515 353 376 375 410 İNÖNÜ 355 364 352 360 NAMIK KEMAL Şehit Süleyman Aşkın 362 İnönü 389 493 İÇ YOL 385 374 371 400 367 366 359 373 380 378 369 386 419 394 491 407 381 ÇATALKAYA KÜMEEVLER 360. Sk. 364. Sk. 371. Sk. 375. Sk. 388. Sk. 389. Sk. 395. Sk. 415 518. Sk. 520. Sk. 524. Sk. 526. Sk. DEREBOYU Eski Karaburun Yolu Fatih Karaburun Yolu Kazım Karabekir Ortadoğulular Sitesi İç Yolu İmren Sitesi İç Yolu İntur Sitesi İç Yolu İzmir 379 ÇATALKAYA KÖRFEZ 402 354 383 432 520 372 KAZIM KARABEKİR 424 427 426 421 )
KİRAZ / İZMİR
01Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3197831
Yağlar ( Yayla YAĞLAR Şemsiler Köyü İç Yolu Çayır Yağlar Köyü İç Yolu Yağlar Koyu İç Yolu Yağlar Yaglar Koyu İç Yolu ÇAYIR Denizli Ödemiş Yolu YAYLA YENİYOL )
Umurcalı
Şemsiler ( MANDAL )
Karaman ( KÖY CİVARI Karaman Koyu İç Yolu KARAMAN )
Arkacılar ( OKKATAŞI Değirmenönü )
Planlandı
01Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 17:30
Kesinti ID : 3197913
KİRAZ / İZMİR
Taşlıyatak ( DEMİRAYAKLAR )
İğdeli
Olgunlar ( AVGAN Avgan Sk. )
Planlandı
01Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3197916
KİRAZ / İZMİR
Ovacık ( Eşşekderesi )
KONAK / İZMİR
01Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 14:00
Kesinti ID : 3197859
Alsancak ( 1448. Sk. Ali Çetinkaya Blv. Cumhuriyet Blv. 1445. Sk. 1446. Sk. 1447. Sk. )
Kültür ( Ali Çetinkaya Plevne Blv. )
MENDERES / İZMİR
01Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3197494
Görece Cumhuriyet ( 5008. Sk. 5007. Sk. 5006. Sk. 5003. Sk. ÇEVRE YOLU 5015 Vali Kemal Hadımlı Cd. Vali Kazım Dirik Cd. Muhtar Nihat Sertel Cd. Mehmet Ali Metin Cd. Köy Yolu Koy Yolu GAZİ AHMET YESEVİ Ahmet Necdet Sezer Blv. Ahmet Kaçkınoğlu Cd. 5076 5114. Sk. 5081. Sk. 5080. Sk. 5079. Sk. 5078. Sk. 5075 5073 5072. Sk. 5071. Sk. 5070. Sk. 5069. Sk. 5068. Sk. 5066. Sk. 5065. Sk. 5062. Sk. 5060. Sk. 5059. Sk. 5058. Sk. 5056. Sk. 5052. Sk. 5051. Sk. 5046. Sk. 5044. Sk. 5040. Sk. 5039. Sk. 5038. Sk. 5037. Sk. 5036. Sk. 5034. Sk. 5033. Sk. 5032. Sk. 5031. Sk. 5026. Sk. 5025. Sk. 5016. Sk. 5012. Sk. 5011. Sk. 43. Sk. 50. Sk. 5068 5009. Sk. )
Ata ( TURGUT ÖZAL ALPASLAN 5104 5103 5109. Sk. ATA Ata Cd. Beyazıt Cd. Fatih Sultan Mehmet Han Sk. Halide Edip Adıvar Sk. Mehmet Akif Ersoy Yavuz Sultan Selim Sk. )
Gazipaşa
Hürriyet
ÖDEMİŞ / İZMİR
01Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3197824
Ertuğrul ( cami önü küme evler )
Kurucuova ( Şirinyer küme evleri KİRAZ YOLU Yeşiltepe küme evleri Kurucaova Köyü İç Yolu YAZLI KUYU )
Gereli ( Gereli Köyü İç Yolu )
Ovakent
Mescitli
Planlandı
01Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3197829
ÖDEMİŞ / İZMİR
Çaylı ( Tepe Sk. Yem Sk. Yeşilyurt Sk. Yıldırım Sk. Yıldız Sk. Zafer Sk. Çağlar Sk. Önder 1. Çıkmazı Önder 2. Çıkmazı MEDENİYET CAD. 5. Kültür Çk. Adnan Menderes Cd. Aydın Sk. Barış Sk. Barış Sk. 1. Çk. Bayır Bayır Sk. Bilgin 6.Çıkmazı Bilgin Sk. Bilgin Sk. 2. Çk. Cambaz Sk. Deveci Sk. Dinçer Egemen Sk. Ekin 7. Çıkmazı Ender Engin Eyup Akın Ezgi Fatih Sk. Fidan Girgin Sk. Girgin Çk. Kerim Sk. Kiraz Sk. Koşuyolu Cd. Koşuyolu Cd. 2. Çk. Kültür Cd. Kültür Cd. 2. Çk. Kültür Cd. 3. Çk. Kültür Cd. 6. Çk. Medeniyet 1.Çıkmazı Medeniyet 2.Çıkmazı Medeniyet Cd. Mehtap Sk. Meltem Sk. Mesire 1. Çıkmazı Mesire Sk. Nisan Servet Sk. Sümbül Sk. Sıla Tasemin Sk. İnci Sk. Özlem Sk. Özgür Sk. Özcan Önder Sk. FULYA Tepe Tepe Gazinosu Yolu )
Kızılcaavlu ( kızılcavlu küme evleri Kızılcaavlu Köyü )
Alaşarlı ( KÜME EVLER Beydağ Ödemiş Yolu Alaşarlı Yolu küme evler ALAŞARLI KÜME EVLER )
Uzundere ( Uzundere Yolu )
Yeşilköy ( Yeşilköy Köyü Yolu Yeşilköy Köyü İç Yolu )
Kaymakçı ( Denizli Ödemiş Yolu )
Planlandı
01Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3197831
ÖDEMİŞ / İZMİR
Orhangazi ( köy içi ORHANGAZİ İÇ YOLU Orhangazi Yolu ORAHANGAZİ KÜME EVLERİ )
Köfündere ( Köfündere Köyü Köfündere Küme Evleri KÖFÜNDERE )
Pirinççi ( kızılkule küme ev KEMENLER OVA YOLU pirinççi )
Mescitli ( Mescitli Köyü İç Yolu )
Kemenler
Emirli ( KIZMEZARLIĞI Emirli Köyü İç Yolu kızmezarlığı küme evler EMİRLİ MADEN KÜME EVLERİ emirli )
Çaylı
Kaymakçı ( ESELLİ KÜME EVLER )
Bademli
Planlandı
01Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3198008
ÖDEMİŞ / İZMİR
Ovakent ( Atatürk Cd. ovakent narlıkuyu Şirin Sk. Şentürk Sk. İnkılap Cd. İmamoğlu Sk. Çınaraltı Sk. Çoban Sk. Çelenler Sk. Çayiçi Sk. Çavuş Sk. Çakırlar Sk. Zümrüt Sk. Zonguroğlu Sk. Vatan Cd. Tire Ödemiş Yolu Temizel Sk. Sünnetçi Sk. Sönmez Sk. Stadyum Sk. Sevgenler Sk. Serdaroğlu Sk. Savaşlar Sk. Ragıpbey Sk. Ovakent Yolu Ova Sk. Osmanağa Sk. Namık Kemal 1. Cd. Nalbantoğlu Sk. Mimar Sinan Cd. Keçeci Sk. Kazım Karabekir Cd. Kazım Dirik Cd. adil Sk. Katırcıoğlu Sk. Kasapoğlu Sk. Kale Sk. Hisar Cd. Hasan Doğan Cd. Hamam Sk. Hafız Şerif Sk. Hacı İsmail Sk. Hacı Çavuşoğlu Sk. Fatih Çıkmazı Sk. Fatih Cd. Emiroğlu Sk. Doğan Sk. Davulcuoğlu Sk. Darıcı Sk. Cerit Sk. Celep Sk. Canbaz Sk. Bülbül Sk. Belediye Sk. Bayır Sk. Bademli Cd. Ayenoğu Sk. Aralık Sk. Akdağ Sk. Ahmetbey Sk. KARAÇUL SOKAK İLKE DUTLUKUYU KÜME EVLER ODEŞE keçeci kuruçeşme mevkii KÖLEOĞLU KÜME EVLERİ DUTLUKUYU KÜME EVLERİ dutlukuyu küme evleri Dutlukuyu küme evleri KUMTEPE )
Pirinççi ( KIZILKULE BIÇAKÇI Pirinççi Köyü İç Yolu KIZILKULE KÜME EVLERİ )
Mescitli ( Mescitli Köyü İç Yolu mescitli küme evleri Mescitli küme evleri )
Kemenler ( Kemenler Yolu )
Bıçakçı ( kervan yaylası küme evleri BÖRÜLCELİK biçakçı boyalık bıçakçı küme evler OVACIK YAYLASI BIÇAKÇI KÜME EVLERİ OVACIK YAYALASI KÜME EVLERİ ovacık yaylası küm evler bıçakçı BIÇAKÇI KÜME EVLER )
Konaklı ( KURUKAVAK-ARIKÜSTÜ Şehit Mehmet Sk. Şehit Kamil Alkanlar Cd. İsmet Paşa Cd. İsmet Paşa 1 Çk. İmar Sk. Üzümlü Sk. Çiçek Sk. Çengelli Sk. Çamlık Sk. Çakırcalı Sk. Çakırcalı 2 Çk. Çakırcalı 1 Çk. Yümlü Sk. Yenir Sk. Yalçın Sk. Yaka Sk. Uyar Sk. Urgancı Sk. Türkmen Sk. Taşlık Sk. Sinan Çk. Sinan Sk. Sarı Sk. Sanayi Sitesi Sk. Sanayi Sitesi 1 Sk. Salih Paşaoğlu Sk. Salih Paşaoğlu 1 Çk. Pehlivan Sk. Pehlivan 1 Çk. Osman Tosun Sk. Okul Sk. Namık Kemal Cd. Mithatpaşa Cd. Mithatpaşa 1 Çk. Menekşe Sk. Mehmet Kutlu Çk. Mehmet Kutlu Cd. Mehmet Kutlu 4. Çk. Lale Sk. Köşk Ödemiş Yolu Köşebaşı Sk. Köşebaşı 1 Çk. Konaklı Köyü Kibar Sk. Kasap Sk. Karcı Sk. Karabekir Sk. Helvacı Sk. Harman Sk. Hanaylı Sk. Hanaylı 1 Çk. Halılı Sk. Hacıbekir Sk. Dindar Sk. Dere Sk. Davut Dede Yolu Ceylan Sk. Canavar Sk. Birgili Çk. Birgili Sk. Başaran Sk. Baltacı Sk. Ballı Sk. Ballı 1 Çk. Balcı Sk. Ali Gazi Sk. Akar Sk. )
Bademli ( KARAKAŞOĞLU SK ÜÇCEVİZLER Şükrü Efendi Sk. Çirkinoğlu Sk. Çelebioğlu Sk. Çarşıiçi Sk. Çakallar Kümesi Sk. Toptepe Sk. Satı Sk. Pazaryeri Sk. KULOĞLU Küloğlu Sk. Kosan Sk. Koca Hafız Sk. Kasaplar Sk. Karakaşoğlu Sk. Kaleiçi Sk. Hamitoğlu Sk. Hafızağa Çk. Hafızağa Sk. Hacıahmetler Sk. çakallar Sk. ÇELEBİOĞLU Festival Sk. Cami Kümesi Sk. Bademli-Ödemiş Yolu Arapbaşoğlu Sk. bademli mahallesi çarşıiçi sokak bademli kocabağlar küme evleri üçcevizler ara yol KARAHAYIT KELTEPE KÜME EVLERİ HACIMUSA KÜME EVLERİ )
Bozcayaka ( bazcayaka mah Bozcayaka Köyü İç Yolu )
Yolüstü
Umurbey ( YANIKKIR ÇOBANKUYU MEVKİİ )
TİRE / İZMİR
01Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 15:00
Kesinti ID : 3195687
Fatih ( İSTASYON Fahrettin Altay Cd. Halim Ertürk Cd. Levent Cd. Yahya Kemal Cd. İbrahim Karaoğlanoğlu Cd. )
Planlandı
01Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 17:00
Kesinti ID : 3196287
TİRE / İZMİR
Hürriyet ( Akşemseddin Cd. Azerbaycan Cd. Gençlik Cd. Çamlık Cd. Zafer Cd. Yahya Kemal Cd. Serdengeçti Cd. Piri Reis Cd. Pamuk Sk. Güven Cd. )
Planlandı
01Ekim 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3196346
TİRE / İZMİR
Büyükkemerdere ( Büyükkemerdere Köyü İç Yolu Büyükkemerdere Yolu büyükkemerdere ara yol buyukkemerdere )
Boynuyoğun
Çeriközü
Dallık ( Dallık Köyü İç Yolu Dallık Yolu sogulcaksu kume evleri )
Dibekçi ( yamandere dıbekcı yolu )
Küçükkemerdere ( Küçükkemerdere Köyü Küçükkemerdere Köyü İç Yolu küçükkemerdere atatürk KÜÇÜKKEMERDERE DERE )
Yamandere ( Yamandere Yolu Yamandere Köyü İç Yolu NİYAZİ BOZKURT )