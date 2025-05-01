1 Mayıs İşçi Bayramı sabahında benzin, motorin ve LPG fiyatları sürücülerin gündeminde. İstanbul, Ankara ve İzmir'de litre fiyatları sabit kaldı. İşte 1 Mayıs 2025 Perşembe günü güncel akaryakıt fiyatları…

1 Mayıs Perşembe günü akaryakıt fiyatları sabit kaldı

1 Mayıs İşçi Bayramı tatilinin yaşandığı bu günde, benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadı. Hem Brent petrol fiyatları hem de döviz kurundaki dalgalanmalara rağmen, akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam ya da indirim uygulanmadı.

Büyükşehirlerde güncel akaryakıt satış fiyatları

📍 İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 45,16 TL

Motorin: 45,36 TL

LPG (Otogaz): 27,39 TL

📍 İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 45,01 TL Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Mayıs 2025 altın fiyatları

Motorin: 45,24 TL

LPG: 26,79 TL

📍 Ankara

Benzin: 45,77 TL

Motorin: 46,17 TL

LPG: 27,29 TL

📍 İzmir

Benzin: 46,13 TL

Motorin: 46,51 TL

LPG: 27,24 TL

Brent petrol ve döviz kurundaki seyir takipte

Uzmanlar, önümüzdeki günlerde Brent petrol fiyatlarının 87-90 dolar bandında seyretmesinin akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Özellikle dolar kurundaki oynaklık, litre başı fiyatlara yansımaya devam edebilir.

Sürücülere tavsiye: Günlük takip şart

Sektör kaynakları, fiyatların gece yarılarında güncellenebileceğini hatırlatarak sürücülerin günlük fiyat takibini yapmalarını öneriyor.