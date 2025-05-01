1 Mayıs 2025'te Manisa'da benzin 46,23 TL, motorin 46,62 TL, LPG ise 27,29 TL'den satılıyor. İl genelinde akaryakıt fiyatları sabit seyrini sürdürüyor.

İl genelinde tüm ilçelerde fiyatlar aynı düzeyde kalırken, vatandaşlar özellikle LPG fiyatlarındaki yükselişi yakından takip ediyor.

Benzin litre fiyatı 46,23 TL'de sabit kaldı

Manisa'nın merkez ilçeleri dahil olmak üzere Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gördes, Kırkağaç, Salihli, Saruhanlı, Soma ve Turgutlu gibi tüm ilçelerinde benzin fiyatı 46,23 TL/LT olarak satışa sunuluyor.

Motorin fiyatı 46,62 TL seviyesinde

Mazot kullanan sürücüler için motorin fiyatı da sabit kalarak 46,62 TL/LT seviyesinden pompaya yansıdı. Bu fiyat, il genelindeki tüm ilçelerde geçerli.

Otogaz fiyatı 27,29 TL olarak güncellendi

Alternatif yakıt olarak tercih edilen LPG fiyatı ise 27,29 TL/LT seviyesinde. Bu fiyat da tüm Manisa ilçelerinde aynı şekilde uygulanıyor.