Mahmut Tanal 1 Mayıs’ta Mecidiyeköy'de Ablukaya Alındı

1 Mayıs’ta Taksim’e çıkan yollar kapatılırken, CHP’li Mahmut Tanal da Mecidiyeköy’de polis ablukasına alındı. Tanal, duruma sert tepki gösterdi.

1 Mayıs’ta yollar kapatıldı, Tanal da ablukaya alındı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstanbul'da birçok noktada yoğun güvenlik önlemleri alındı. Taksim Meydanı'na çıkan tüm yollar saat 05.00 itibarıyla kapatıldı. Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve Çağlayan metrobüs durakları da vatandaşların erişimine kapatıldı.

Bu kapsamda Mecidiyeköy’e giden CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da polis tarafından çevresi sarılarak ablukaya alındı.

"Bu kimliği bana millet verdi"

Abluka altına alınan Tanal, polis ekiplerine tepki gösterdi. Milletvekili Tanal, “Arkadaşlar siz bizim çevremizi niye sardınız? Benim yolumu niye kesiyorsunuz?” dedi.

Polisin “Tedbir amaçlı” yanıtı üzerine Tanal, şu ifadeleri kullandı:

“Ne tedbiri ya? Ya beyefendi ben milletvekiliyim! Kimsiniz ya? Ne demek ya? Bu kimliği sizin babanız mı bana verdi ya? Bu millet verdi ya! 86 milyon... Kimliği babanız bana vermedi! Ne demek benim yolumu kesiyorsunuz?”

“Bir simidi bile çok gördünüz”

Geçişine izin verilen Tanal, bir polis aracının üzerine çıkarak gözaltılara tepki gösterdi. Burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Gittiğim yerde çevremi sarmayın. Bu ülkede ne kadar emniyet mensubunun suç işlediğini de biliyoruz. Çetelere bulaştığını da biliyoruz. Milletvekilini suçlu gösteremezsiniz. Adam işine gidecek, bırakmıyor. Evine gidecek, bırakmıyor. Simit yiyecek, simit bırakmıyor. Bir simidi bile çok gördünüz ya!”

Gözaltıları protesto etti

Mahmut Tanal, polis müdahalelerine ve gözaltılara karşı tepkisini göstermek için gözaltı aracının üzerine çıkarak protesto etti. O anlar sosyal medyada geniş yankı buldu.