İzmir'de 1 Mayıs 2025 Perşembe günü kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Vatandaşların tedbirli olması istendi.
1 Mayıs 2025 İzmir hava durumu açıklandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü için İzmir genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Hava koşulları, açık alanda vakit geçirecek vatandaşlar için risk oluşturabilir.
Sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olması beklenen yağışlar, gün boyunca devam edecek. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor. Vatandaşların ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı dikkatli olmaları isteniyor.
1 Mayıs Perşembe günü İzmir'de ilçe ilçe İzmir hava durumu
|İlçe
|En Düşük (°C)
|En Yüksek (°C)
|Hava Durumu
|Konak
|10
|21
|Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı
|Bornova
|9
|20
|Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı
|Karşıyaka
|10
|20
|Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı
|Buca
|9
|19
|Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı
|Çiğli
|8
|19
|Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı
|Gaziemir
|8
|18
|Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı
|Bayraklı
|10
|19
|Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı
|Balçova
|9
|21
|Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı
|Aliağa
|11
|19
|Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı
|Narlıdere
|10
|20
|Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı
Şemsiye ve yağmurluk almayı unutmayın!
Meteoroloji, açık alanlarda vakit geçirecek vatandaşların şemsiye ve su geçirmez kıyafet kullanmasını öneriyor.
Ani su baskınları, yıldırımlar ve görüş mesafesinde düşüş gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı. Özellikle araç kullanacak sürücülerin temkinli davranmaları gerekiyor.