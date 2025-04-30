İzmir'de 1 Mayıs 2025 Perşembe günü kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Vatandaşların tedbirli olması istendi.

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1 Mayıs 2025 İzmir hava durumu açıklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü için İzmir genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Hava koşulları, açık alanda vakit geçirecek vatandaşlar için risk oluşturabilir.

Sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olması beklenen yağışlar, gün boyunca devam edecek. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor. Vatandaşların ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı dikkatli olmaları isteniyor.

1 Mayıs Perşembe günü İzmir'de ilçe ilçe İzmir hava durumu

İlçe En Düşük (°C) En Yüksek (°C) Hava Durumu
Konak 10 21 Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı
Bornova 9 20 Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı
Karşıyaka 10 20 Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı
Buca 9 19 Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı
Çiğli 8 19 Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı
Gaziemir 8 18 Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı
Bayraklı 10 19 Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı
Balçova 9 21 Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı
Aliağa 11 19 Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı
Narlıdere 10 20 Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı

Şemsiye ve yağmurluk almayı unutmayın!

Meteoroloji, açık alanlarda vakit geçirecek vatandaşların şemsiye ve su geçirmez kıyafet kullanmasını öneriyor.

Ani su baskınları, yıldırımlar ve görüş mesafesinde düşüş gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı. Özellikle araç kullanacak sürücülerin temkinli davranmaları gerekiyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ