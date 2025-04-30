Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaz tatilinin öne çekileceği iddialarına TRT Haber'de katıldığı programda net yanıt verdi: "180 iş günü şart, erken tatil hukuken mümkün değil."

Yaz tatili erkene mi alınacak? Eğitim gündemini yakından takip eden milyonlarca veli ve öğrenci için bu soru günlerdir tartışılıyor. Tartışmalara Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den net bir açıklama geldi. TRT Haber'de canlı yayında soruları yanıtlayan Bakan Tekin, "Yok, bu hukuken mümkün değil. Bizim 180 iş günü okullarımızın açık olması lazım" dedi.

Yaz tatili öne mi çekiliyor?

Bakan Tekin, erken tatil iddialarının hukuken mümkün olmadığını belirterek, "Bilmeyenler erken tatil yapalım, okulların başlangıcını da erkene alalım diyor ama bu başka. O, önümüzdeki yılın hesabı. Şu anda 180 iş günü zorunluluğumuz var" açıklamasında bulundu.

Tekin, eğitim takviminin yasal düzenlemelerle belirlendiğini hatırlatarak, olağanüstü bir durum olmadıkça takvimin dışına çıkılamayacağını vurguladı.

Öğretmen atamaları: Bilimsel hesaplama

Programda öğretmen atamalarıyla ilgili detaylı bilgi veren Tekin, atamaların objektif norm kadro hesaplamalarına dayandığını belirtti. "Her branş için ihtiyaç oranına göre atama yapılıyor. Ne bir ayrıcalık var ne de keyfilik" dedi. Eğitim camiasında sıkça eleştirilen branş dağılımı konusuna da değinen Tekin, bazı branşlarda yıllar içinde fazla öğretmen atandığını söyledi.

KPSS yerine akademiye giriş sınavı (AGS)

2024 sonrası öğretmen adayları için önemli bir değişiklik de gündemde. Tekin, öğretmen alımında artık KPSS yerine Milli Eğitim Akademisi tarafından yapılacak Akademiye Giriş Sınavı (AGS) sisteminin devreye girdiğini duyurdu. Bu yıl KPSS'ye giren öğretmen adayları için ise 15 bin kadro ayrıldı. Akademi sınavıyla alınacak adaylar için ise 10 bin kadro planlandığı açıklandı.

Okullarda deprem güvenliği

İstanbul merkezli depremin ardından okulların durumu da Bakan Tekin'in gündemindeydi. Sadece bir okulda sıva çatlağı tespit edildiğini belirten Tekin, "Deprem sonrası tüm okullardan anında veri topladık. Eğitim öğretim aksamadan devam edecek" açıklamasında bulundu.

Ayrıca İçişleri Bakanlığı'nın talebiyle bazı okulların geçici konaklama alanı olarak kullanılmak üzere iki gün tatil edildiği bilgisini paylaştı.

Eğitimde yeni dönem: 14 aylık akademi süreci

Yeni sistemle birlikte öğretmen adaylarının yalnızca sınavla değil, 14 aylık teorik ve uygulamalı eğitim sürecinden geçeceğini belirten Tekin, bu sürecin Türkiye'de ilk kez bu kapsamda uygulanacağını vurguladı. Farklı okul türlerinde yapılacak uygulamalı eğitimlerle öğretmenlerin atanacakları bölgelerde hazır hale getirileceği kaydedildi.