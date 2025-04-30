1 Mayıs öncesi İzmir’de yapılan ev baskınlarında çok sayıda üniversite öğrencisi, sendika temsilcisi ve siyasi parti üyesi gözaltına alındı. Gözaltı gerekçelerine dair henüz açıklama yapılmadı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde İzmir’de birçok adrese sabah saatlerinde şafak operasyonları düzenlendi. Üniversite öğrencileri, sendika yöneticileri ve bazı siyasi parti temsilcilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Çok sayıda adrese eş zamanlı baskın

İzmir genelinde yapılan operasyonlarda, Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Savaş Candemir ve eşi Gülsen Candemir de gözaltına alınanlar arasında yer aldı. Savaş Candemir, gözaltı bilgisini kişisel X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Siyasi ve sendikal isimler de gözaltında

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) üyesi Necat Sezginer’in de gözaltına alındığı bildirildi. SOL Parti İzmir İl Örgütü, üç üyelerinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltıların gerekçesiyle ilgili resmi makamlarca henüz bir açıklama yapılmadı.

Operasyonlar sadece izmir’le sınırlı değil

Önceki gün de İstanbul’da, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı üç ayrı soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ev baskınlarında toplam 92 kişi gözaltına alınmıştı. Bu operasyonların, 1 Mayıs öncesi güvenlik önlemleri kapsamında düzenlendiği değerlendiriliyor.